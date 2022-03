Isola dei famosi 2022 al via il 21 marzo: anticipazioni prima puntata del reality con Ilary Blasi Stasera, lunedì 21 marzo, al via su Canale5 L’Isola dei famosi 2022. Gli spettatori potranno conoscere i naufraghi di questa nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Tra le novità, la presenza delle coppie e l’assenza di isole segrete.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 21 marzo, al via su Canale5 L'Isola dei famosi 2022. Il reality sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Cambio di guardia tra gli opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi hanno lasciato il posto a Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Alvin, invece, sarà l'inviato in Honduras. Tra i naufraghi ci saranno dei singoli e delle coppie. L'appuntamento è alle ore 21:40 su Canale5.

Isola 2022, anticipazioni prima puntata

La prima puntata, come sempre, sarà all'insegna delle presentazioni. Ilary Blasi permetterà agli spettatori di conoscere i naufraghi della nuova edizione dell'adventure game. I concorrenti sbarcheranno su una delle isole di Cayos Cochinos, molto probabilmente con l'ormai iconico lancio dall'elicottero. Grande novità di quest'anno, la presenza di coppie tra i protagonisti che, inizialmente, costituiranno un unico concorrente. Dunque, in caso di eliminazione dovranno lasciare l'isola entrambi. A Tv, Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi ha fatto sapere:

"In questa fase cerchiamo di non fare incontrare il gruppo dei singoli con quello delle coppie, anche per creare l'effetto sorpresa. Scopriranno solo una volta arrivati in Honduras, chi c'è nell'altro schieramento".

Non ci saranno isole segrete, il premio è da 100 mila euro

La conduttrice ha anche precisato che in questa edizione, che prevede un doppio appuntamento settimanale (lunedì e giovedì) e dovrebbe concludersi al più tardi la prima settimana di giugno, non ci saranno isole segrete: "Diremo subito le cose come stanno. Ci concentreremo sul gioco, sui naufraghi e sulle dinamiche che si instaureranno fra loro". Non resta che attendere la diretta di lunedì 21 marzo, per scoprire le prime dinamiche di questa edizione dell'isola dei famosi. Il vincitore potrà portarsi a casa 100 mila euro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza. Intanto, ecco tutti i concorrenti.

Tutti i naufraghi dell'Isola 2022: coppie e singoli

Le coppie dell'Isola dei famosi 2022 sono:

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni;

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni;

Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi;

Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez;

Lory Del Santo e il compagno Marco Cuculo;

Silvano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna.

I concorrenti singoli dell'Isola dei famosi 2022 sono: