Isola 2023, Alessandro Cecchi Paone: “Mediaset voleva un po’ di cultura, hanno spinto per avermi” Alessandro Cecchi Paone ha spiegato perché Mediaset lo avrebbe fortemente voluto tra i naufraghi dell’Isola dei famosi 2023.

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

Alessandro Cecchi Paone è nel cast dell'Isola dei famosi 2023 insieme al suo compagno Simone Antolini. Il conduttore, in un'intervista rilasciata a NuovoTV prima di partire, ha raccontato perché Mediaset lo avrebbe voluto nel reality condotto da Ilary Blasi. A suo dire, attraverso lui, speravano di mettere un pizzico di cultura nel programma.

Perché Alessandro Cecchi Paone partecipa all'Isola dei famosi

A NuovoTv, Alessandro Cecchi Paone ha raccontato di essere stato fortemente voluto da Mediaset. Ha spiegato anche il motivo per cui ha deciso di vivere questa esperienza in coppia con il suo compagno: "Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality. Ed ecco perché hanno spinto per avermi. Ci tenevano molto a farmi partecipare insieme al mio compagno Simone Antolini. Un bel messaggio, anche se dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia”.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: un messaggio di inclusione

In queste settimane, Alessandro Cecchi Paone aveva già dichiarato a Tv, sorrisi e canzoni, che partecipando all'Isola dei famosi con il suo fidanzato Simone Antolini, sperava di veicolare un messaggio di inclusione. Inoltre, l'intento era quello di mostrare la normalità della loro vita di coppia. All'Isola sentirà la mancanza della comodità di casa: