Il ritorno di Reazione a Catena, Marco Liorni presenta le novità del quiz show

Il ritorno di Reazione a Catena in onda su Rai1 tutti i giorni a partire dalle 18.45. Marco Liorni alla conduzione, come dal 2019. Prima di lui ci sono stati Pupo, Pino Insegno, Amadeus e Gabriele Corsi.

Il ritorno di Reazione a Catena è previsto per lunedì 19 giugno. Ancora una volta, Marco Liorni alla conduzione del preserale dedicato alle parole che fa segnare l'arrivo dell'estate anche per il tardo pomeriggio di Rai1. Questa volta, però, il programma si allungherà fino a dicembre. A Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore presenta le novità stagionali e commenta con orgoglio ed entusiasmo questa novità: "La Rai sente che il programma può dare di più".

Le parole di Marco Liorni

Reazione a Catena va in onda su Rai1 tutti i giorni a partire dalle 18.45. Il conduttore, Marco Liorni (57 anni), conduce questo show ormai dal 2019. Prima di lui ci sono stati Pupo, Pino Insegno, Amadeus e Gabriele Corsi.

Il successo di Reazione a catena è Reazione a catena. Io cerco solo di non rovinarlo (ride), limitandomi a esaltare i motivi per cui la gente lo guarda. La creatività, innanzitutto. Anche se non ce ne accorgiamo, ogni parola evoca qualcosa a ciascuno di noi e associarle tra loro è un lavoro che ci fa sentire liberi e ci fa stare bene. […] Reazione a catena è una macchina gioiosa che funziona alla perfezione e che, come automobile ibrida, ha un motore ecologico che si autoalimenta.

"Quattro per una", ecco il gioco nuovo

Marco Liorni presenta il nuovo gioco di Reazione a catena: "Avremo un gioco nuovo, "Quattro per una", quattro modi di versi per arrivare alla stessa parola. Le faccio un esempio: se dico che ha due pollici e due indici, fa rima nelle canzoni, è chiuso in una gabbia e ce l'ha anche il carciofo…la parola giusta è cuore".

Il ritorno a settembre con ItaliaSì

Marco Liorni ritornerà a settembre anche con ItaliaSì. Il conduttore avrà un ruolo sempre più centrale per il servizio pubblico: "Stiamo lavorando con gli autori perché qualche novità è necessaria introdurla".