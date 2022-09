Il ritorno di Che Tempo Che Fa dopo le elezioni, Littizzetto: “Chiedetevi perché” Il programma di Fabio Fazio ripartirà il 9 novembre. Luciana Littizzetto ne ha parlato pubblicamente dicendosi grata di evitare il periodo di campagna elettorale, non risparmiandosi una frecciatina.

A cura di Andrea Parrella

Non tornerà prima di ottobre Che Tempo Che Fa, il programma di prima serata della domenica di Rai3 condotto da Fabio Fazio. Giunto alla sua diciannovesima stagione, CTCF tornerà solo dopo la parentesi elettorale, con il voto previsto il prossimo 25 settembre. Domenica 9 ottobre è il giorno desginato da Rai3 per la partenza di uno dei titoli più rinomati della rete, riportato a casa due stagioni fa dopo una migrazione che lo ha visto trasferirsi negli anni prima su Rai1 e poi su Rai2.

A parlare del ritorno in onda è stata Luciana Littizzetto, colonna imprescindibile del programma e presenza fissa, al fianco di Fabio Fazio. Intervistata da Luca Bizzarri al Festival della Comunicazione di Camogli, la comica si è prima detta sollevata dal pensiero di non doversi mischiare con le dinamiche della campagna elettorale, prima di lanciare una frecciatina difficilmente equivocabile:

“Benedico il Signore di non essere in onda, noi (con Che tempo che fa, ndr) riprendiamo il 9 ottobre, chiedetevi perché”

Per quanto il disappunto di Luciana Littizzetto non sia esplicito e palese, pare chiaro il riferimento al clima politico che negli ultimi anni ha caratterizzato Che Tempo Che Fa, finito per essere oggetto di polemiche e campagne di delegittimazione da parte della destra che hanno identificato in Fazio e nel suo modello televisivo una sorta. Anni che non sono stati affatto semplici e che potrebbero contribuire a spiegare la data della partenza del programma.

Andando a ritroso negli anni, si nota che già in passato Che Tempo Che Fa era partito tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Se l'anno scorso si era trattato del 3 ottobre, nel 2005 la partenza era coincisa proprio con il 9 ottobre. Vedere in controluce l'intento di impedire a Fazio di influire sulla campagna elettorale è dunque lecito, ma allo stesso tempo non scontato.