Holy Francisco e Matthew pensano di lasciare Amici 23, i dubbi dei cantanti sul loro percorso

A cura di Elisabetta Murina

Ad Amici 23, nelle ultime settimane, Holy Francisco e Matthew hanno vissuto diversi momenti di difficoltà. I due cantanti stanno pensando di lasciare il talent e, come si è visto nel daytime del 30 novembre, si confrontano con i compagni per capire quale decisione prendere.

I dubbi di Matthew sulla permanenza ad Amici 23

Matthew, in particolare, ha da poco cambiato coach: ha abbandonato Rudy Zerbi e ha scelto di essere seguito da Anna Pettinelli. Il giovane cantante è preoccupato perché si avvicina la data di uscita dei loro inediti e non ha ancora pronto il testo del secondo brano. Così, parlando con Mida e Petit, ha espresso tutti i suoi dubbi, che lo potrebbero portare a lasciare Amici 23:

Mi ritrovo che non ho ancora niente in mano per il mio prossimo inedito. Ho ancora un pò di canzoni, ma non abbastanza. Non ce la faccio, non sto facendo il percorso che mi aspettavo. Ogni giorno ti svegli e sai che sei l'ultimo.

Il ragazzo è convinto che "le cose belle succedono sempre agli altri" e non vuole fare una figuraccia davanti a tutti non avendo ancora nulla di pronto e visto come è andato in classifica il primo suo singolo.

Anche Holy Francisco pensa di lasciare la scuola

Come Matthew, anche Holy Francisco ha diversi dubbi sulla sua permanenza nella scuola. Chiacchierando con Mew, si è sfogato: "Ho paura di continuare a fare figure di me*da davanti a tutti, irrimediabilmente. Devo capire se il gioco vale la candela". Questa settimana, che si concluderà poi con la puntata di domenica 2 dicembre, per il cantante è di fondamentale importanza. La sua coach Anna Pettinelli, dopo avergli detto di non essere contenta del percorso che sta facendo, gli ha dato l'ultima possibilità per dimostrare quello che sa fare e per rimanere quindi dentro la scuola. Dopo essersi confrontati con i compagni, sia Holy che Matthew hanno deciso di rimanere.