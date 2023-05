Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 6 e domenica 7 maggio in tv Largo spazio al racconto dell’incoronazione di Re Carlo III, con un lungo speciale di Verissimo in diretta su Canale 5 a partire dalle 10.45 di sabato 6 maggio. Non mancheranno poi le tradizionali interviste nei salotti tv del weekend. Ecco chi sono gli ospiti in tv di sabato 6 e domenica 7 maggio.

A cura di Giulia Turco

Sabato 6 e domenica 7 maggio in tv ci sarà grande spazio per raccontare e commentare l'attesa incoronazione di Re Carlo III d'Inghilterra. Non mancheranno dunque i talk di approfondimento su Rai 1 e Canale 5 con Silvia Toffanin in particolare che affronterà una lunga diretta sabato 6 maggio, per lasciare poi spazio alle sue tradizionali interviste.

Anticipazioni Verissimo sabato 6 e domenica 7 maggio

L’appuntamento di sabato 6 maggio con il salotto di Silvia Toffanin su Canale 5 sarà dedicato all’incoronazione di Re Carlo III. Verissimo seguirà l’atteso evento britannico con un lungo speciale in collaborazione con il TG5, nel corso del quale interverranno Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica. A partire dalle ore 10.45 fino alle 14.45, in collegamento da Londra ci saranno gli inviati Dario Maltese, Federico Gatti e Susanna Galeazzi, per tutti gli aggiornamenti sulla giornata evento.

A seguire, non mancheranno le tradizionali interviste in studio. Ospiti della puntata Diletta Leotta in dolce attesa, Eleonoire Casalegno, Bianca Atzei e Stefano Corti neo genitori e per la prima volta Natalia Mastrota, figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota. Infine, ospiti di Silvia Toffanin, saranno anche Francesco Pannofino e Beppe Carletti, per festeggiare i 60 anni dei Nomadi.

Per l’appuntamento di domenica 7 maggio invece sono previste le interviste a Paola Barale, a Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Angela Melillo. Direttamente da Amici, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè racconteranno la loro esperienza di giudici nel talent show. Infine, Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati si racconteranno in un’intervista di coppia.

Anticipazioni Domenica In domenica 7 maggio

Su Rai 1 a partire dalle ore 14 di domenica 7 maggio torna l’appuntamento su il salotto di Mara Venier, che non rinuncerà a fare un resoconto dell’incoronazione di Re Carlo III insieme ad Alberto Matano. Sarà anche l’occasione per una chiacchierata con Vittorio Sabadin, Ilary Grillini, Simona Izzo, Tulllio Solenghi, Massimo Lopez e Nunzio D’Angieri. Ospiti della puntata Martina Corgnati, che parlerò della mamma Milva. Si passerà poi al racconto dell’ultimo film di Pupi Avati ‘La quattordicesima Domenica del tempo ordinario’, con il regista ospite in studio insieme ai due protagonisti Edwige Fenech, che racconterà il suo ritorno sul grande schermo, e Lodo Guenzi. Per la parentesi musicale di Domenica In, il pubblico potrà contare sulla presenza di Madame.

Anticipazioni Che Tempo Che Fa domenica 7 maggio

Domenica 7 maggio sarà ospite da Fabio Fazio Steve Martin per un’intervista esclusiva. Attore, scrittore, sceneggiatore, Martin è in uscita con il suo ultimo fumetto ‘Il numero uno sono io’, che racconta la sua carriera ed aneddoti esilaranti. Ospite della serata, anche Alberto Angela, che racconterà qualche anticipazione sullo speciale di Ulisse dedicato a suo padre Piero Angela.