Gemma Galgani disperata, la consola Rudy Zerbi: cosa c’entra il prof di Amici con Uomini e Donne

A cura di Giulia Turco

Gemma Galgani protagonista dell’ennesimo dramma nel parterre di Uomini e Donne. La dama torinese si dispera per la rottura con il cavaliere Maurizio che ha deciso di mettere un punto alla loro frequentazione dopo le ultime uscite. Gemma si sfoga nel dietro le quinte e trova la spalla di Rudy Zerbi.

Lo sfogo di Gemma Galgani nel backstage

Gemma sembra essere inconsolabile questa volta. Tanta la delusione per la conoscenza interrotta con Maurizio Laudicino, che la dama decide di andare a sfogarsi per un attimo nel dietro le quinte del programma. A tentare di consolarla c’è Rudy Zerbi, che da alcuni video andati in onda nella puntata di venerdì 20 ottobre, sembra consolarla con grande empatia. “Le sta tenendo compagnia”, dice Maria De Filippi, quando le telecamere riprendono il loro scambio, del quale non si può sentire l’audio. Alla fine il prof di Amici la convince a rientrare in studio. “Hai freddo?”, chiede Tina Cipollari a Gemma, mettendole addosso una stola per riscaldarla. “L’ho detto che non sta bene, ha la febbre”, ironizza l’opinionista, invitando persino il medico ad entrare in studio.

Rudy Zerbi lavora nella redazione di Uomini e Donne

In tanti si saranno chiesti però che cosa c’entrasse Rudi Zerbi con la dama di Uomini e Donne. Il fatto che si trovasse nel backstage del programma non è stato affatto un caso, infatti forse in molti non sanno o non ricordano che il prof di canto di Amici è anche redattore del dating show. “Lavoro nella redazione di Uomini e Donne da quasi dieci anni”, ha raccontato nel 2019 sui social. “La prima cosa che mi hanno insegnato è che chi ci guarda vuole vedere persone Vere in cerca di sentimenti Veri”, aveva scritto in un post. “A volte siamo bravi nell’individuare chi cerca il vero Amore e a volte, invece, caschiamo nel tranello di chi è esclusivamente in cerca di visibilità a tutti i costi, di consensi, di followers".