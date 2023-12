Gaia balla con Umberto Gaudino e supera il compito, Todaro: “Dovresti guardare la faccia di Mida” Raimondo Todaro commenta l’esibizione di Gaia De Martino ad Amici 23. La ballerina si è esibita con Umberto Gaudino, lasciando tutti a bocca aperta. Anche Mida sarebbe rimasto incantato, forse ingelosito. “Guarda la puntata le faccia di Mida per capire quanto sei stata fantastica”.

A cura di Gaia Martino

Ad Amici 23 oggi, domenica 10 dicembre 2023, Gaia De Martino ha dovuto svolgere il compito della maestra Alessandra Celentano. Ha ballato sulle note di Run the World (Girls) di Beyoncé insieme a Umberto Gaudino, dopo la prova dimostrativa di Isobel. La ballerina non ha nascosto il suo imbarazzo per i passi sexy svolti insieme al ballerino. Dopo aver ascoltato il parere della maestra, Raimondo Todaro ha detto la sua: "Dovevi guardare la faccia di Mida per capire quanto sei stata fantastica".

Il commento di Alessandra Celentano e la gelosia di Mida

Gaia De Martino ha superato il compito della maestra Celentano con l'esibizione sulle note di Run the World (Girl): "Per me Gaia è una guerriera, nel modo giusto, stai facendo un bellissimo lavoro con umiltà, educazione e consapevolezza. Mi piace il tuo atteggiamento, a forza di andare a fondo, e sei sufficiente. Sono molto contenta" ha commentato l'insegnante, fiera dell'allieva. Quest'ultima si è emozionata ed ha ascoltato il parere del suo insegnante, Raimondo Todaro, tra le lacrime:

Io sono orgoglioso di te, era il quarto anno che ci provavi. Nessuno ti aveva mai dato una possibilità. A me piace scommettere su ragazzi che non sono pronti al momento, siamo a metà del percorso, tu oggi sei stata fantastica.

Il prof. di ballo ha poi invitato l'allieva a riguardare la puntata per vedere la sua esibizione dal piccolo schermo, poi: "Devi guardare la faccia di Mida per capire quanto sei stata fantastica".

La storia tra Mida e Gaia De Martino ad Amici 23

I due allievi del talent show si sono innamorati trascorrendo giorno dopo giorno in casetta: si sono aggiunti nelle ultime settimane alle altre coppie nate nel talent show. Mida e Gaia si sono spesso mostrati complici e stesi sul letto insieme, senza mai baciarsi, però davanti alle telecamere. Il bacio è arrivato in un video condiviso da lui su Tik Tok nel quale scorrono le loro immagini a corredo della canzone "Mi odierai".