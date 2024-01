Fiorello a Pier Silvio Berlusconi: “Terra Amara contro Sanremo, avevi detto no controprogrammazione” Fiorello, in diretta a Viva Rai2, lancia un appello a Pier Silvio Berlusconi a proposito della controprogrammazione del Festival di Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Arriva da Fiorello, in diretta a Viva Rai2, l’appello a Pier Silvio Berlusconi a proposito della controprogrammazione prevista dalle reti Mediaset durante la settimana dedicata al Festival di Sanremo. Fiorello, dopo avere indossato una maschera che ricorda i protagonisti de La Casa di Carta, si rivolge a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset:

Siamo gli ‘Appannati’. Interrompiamo questo programma schifo per fare un appello a Pier Silvio Berlusconi. Avevi fatto una promessa. Avevi detto che non avresti controprogrammato il Festival di Sanremo. Invece lo fa, perché hai tolto De Filippi ma hai messo Terra Amara. Terra Amara no, con quelle basette. Allora anche noi faremo Amadeus come Terra Amara (mostrano una foto di Amadeus con la capigliatura folta che ricorda i protagonisti della soap, ndr). Hai visto, Pier Silvio?

La promessa di Pier Silvio Berlusconi

Fiorello si riferisce alla promessa “strappata” all’amministratore delegato del gruppo Mediaset qualche settimana fa quando, intervenuto in diretta a Viva Rai2 con un messaggio inviato insieme alla compagna Silvia Toffanin, Berlusconi aveva garantito che non avrebbe controprogrammato la finale del Festival con C’è posta per te di Maria De Filippi. In cambio, il conduttore Rai aveva promesso di andare gratis a Canale5: “Sanremo è Sanremo, grande rispetto. Ma non si può spegnere tutta la televisione. Fiorello ha detto che, se non controprogrammiamo Sanremo, viene gratis su Canale 5? Allora secondo me è proprio sbagliato programmare il sabato, vado a parlare con Maria…”.

Terra Amara in onda su Canale5 durante la settimana di Sanremo

In realtà, la promessa di Pier Silvio Berlusconi era stata chiara (ed è stata mantenuta): non avrebbe controprogrammato il sabato, giorno della finale, con una puntata di C’è posta per te, il people show campione di ascolti di Maria De Filippi. Durante la messa in onda del Festival, Canale5 non trasmetterà nessuno degli show di punta della rete: martedì 6, mercoledì 7 e sabato 10 febbraio andranno in onda dei film; giovedì 8 e venerdì 9 febbraio saranno invece trasmesse due puntate della soap opera Terra Amara.