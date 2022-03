Ascolti tv venerdì 4 marzo: Il cantante mascherato crolla, bene l’ultima di Fosca Innocenti Il Cantante Mascherato crolla agli ascolti tv nella prima serata del venerdì con 3.086.000 spettatori pari al 17.1% di share. Bene l’ultima puntata di Fosca Innocenti con 3.398.000 spettatori per uno share del 16.5%.

Analisi ascolti tv Rai1 e Canale 5

Nonostante il colpo di scena dell'abbandono di Edoardo Vianello che vestiva i panni della maschera del Pinguino e l'opportuno chiarimento su come procedere di lì in poi, lasciando le sorti della maschera nelle mani del pubblico, e le numerose esibizioni con nomi molto amati come Arisa e Mietta, il programma arranca e non riesce a conquistare il prime time della rete ammiraglia. Cosa che è riuscita a fare Fosca Innocenti su Canale 5, chiudendo in bellezza dopo diverse settimane di programmazione, che hanno avvalorato la scelta di inserire la fiction nel giorno che era destinato al Grande Fratello Vip.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio quali sono stati gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Tg2 Post ha totalizzato 1.150.000 spettatori con uno share del 5%. Su Italia1 The Transporter Legacy ha chiuso con 1.039.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 La promessa dell’alba ha ottenuto un riscontro totale di 793.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Quarto Grado si è tenuto nella sua media di 1.317.000 spettatori per uno share del 7.8%. Su La7 Propaganda Live con lo speciale guerra Russia-Ucraina e gli interventi dei suoi opinionisti in studio sulla censura del corso su Dostoevskij ha totalizzato 928.000 spettatori pari al 5.8%. Su Tv8 Quattro Matrimoni si è dovuto accontentare della presenza di 281.000 spettatori per uno share dell'1.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.200.000 spettatori pari al 5.3%.