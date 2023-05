Ascolti tv lunedì 22 maggio: chi ha vinto tra Vivere non è un gioco da ragazzi e l’Isola dei famosi Lunedì 22 maggio è andata in onda la sfida tra la serie di Rai1 Vivere Non è un Gioco da Ragazzi e il reality di Canale5 l’Isola dei famosi 2023. Ecco chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e i dati Auditel di tutte le reti generaliste.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di lunedì 22 maggio ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. In particolare, Rai1 ha trasmesso due nuovi episodi della serie Vivere Non è un Gioco da Ragazzi. Canale5, invece, ha lasciato spazio a una nuova puntata dell'Isola dei famosi 2023. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Vivere non è un gioco da ragazzi si ferma al 16.1% di share

Rai1 ha trasmesso il terzo e il quarto episodio della serie tv Vivere non è un gioco da ragazzi. La fiction con Riccardo De Notaris Santorelli, Stefano Fresi e Claudio Bisio è stata seguita da 2.920.000 spettatori pari al 16.1% di share. Ascolti tiepidi che hanno permesso alla concorrenza di vincere in termini di share. Canale5, infatti, ha lasciato spazio a una nuova puntata del reality l'Isola dei famosi 2023. Il programma condotto da Ilary Blasi con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi ha registrato 2.530.000 spettatori pari al 18.7% di share. Nel corso della puntata, Paolo Noise ha annunciato il ritiro per via di alcuni problemi di salute.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso le serie N.C.I.S. Los Angeles e Blue Bloods, che sono state seguite rispettivamente da 943.000 spettatori pari al 4.7% di share e da 845.000 spettatori con il 5.2% di share. Rai3 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Report. Il programma ha interessato 1.733.000 spettatori pari al’8.9% di share. Italia1 ha proposto Suicide Squad. Il film diretto da David Ayer con Jared Leto, Margot Robbie e Will Smith è stato seguito da 935.000 spettatori con il 5.4% di share. Rete4, infine, ha trasmesso Quarta Repubblica. Il programma di approfondimento ha registrato 811.000 spettatori con il 5.5% di share.