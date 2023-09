Ascolti tv giovedì 31 agosto: chi ha vinto tra Sister Act e Sapore di te Gli ascolti tv di giovedì 31 agosto: tra film, fiction e programmi di approfondimento, ecco chi dopo l’analisi dei dati Auditel ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di giovedì 31 agosto il palinsesto televisivo ha dato l'opportunità ai telespettatori di scegliere tra programmi di intrattenimento, film, fiction televisive. L'analisi dei dati Auditel ha permesso di stabilire il consueto podio degli ascolti tv, con la trasmissione che ha guadagnato il miglior punteggio in fatto di share, ma anche in numero di spettatori.

La sfida tra Sister Act e Sapore di te

Su Rai1, in prima serata, è stato trasmesso un film diventato cult nel momento esatto in cui è stato proiettato per la prima volta, si tratta di Sister Act. Una incredibile e travolgente Whoopi Goldberg ha creato uno dei personaggi più amati del grande e del piccolo schermo, con la sua combriccola di suore strampalate e canterine, che in un'ondata di musica e allegria non hanno mai smesso di appassionare il pubblico, sebbene siano passati ormai trent'anni dalla prima volta in cui si sono fatte conoscere. Nella serata di ieri ha conquistato 2.120.000 spettatori arrivando al 13.9% di share, vincendo di fatto la sfida della serata.

Su Canale 5, invece, Mediaset opta per una delle commedie all'italiana più recenti, ovvero "Sapore di te". Il cast vede all'appello svariati attori amati dalla platea italiana, da Vincenzo Salemme a Giorgio Pasotti, da Nancy Brilli a Serena Autieri, insieme ad un parterre di giovanissimi, tra cui spiccano Martina Stella e Katy Saunders. Il film ha conquistato l'attenzione di 1.764.000 spettatori segnando il 12.4% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 la messa in onda de Il Lato Oscuro della Mia Famiglia è stata vista da 656.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Italia 1 Chicago Fire è stato la scelta di 1.193.000 spettatori con il 7.4% di share. Su Rai3 – dalle 22 alle 23.25 – Materia Viva ha catturato l'attenzione di 325.000 spettatori arrivando ad uno share del 2.3%. Su Rete4 Unstoppable – Fuori controlloè stato visto da 619.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 In Onda Estate ha segnato 639.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Tv8 dopo l’approfondimento di Conference League che con 396.000 spettatori ha ottenuto il 2.5% di share, dalle 22.32 119 Giorni alla Deriva è stato visto da 148.000 spettatori e l’1.4%.