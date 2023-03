Ascolti tv 27 marzo: chi ha vinto tra Resta con me e il Grande Fratello Vip I dati auditel della prima serata di lunedì 27 marzo 2023: ecco chi ha vinto la sfida degli ascolti tv.

A cura di Ilaria Costabile

Come ogni lunedì dall'inizio dell'autunno, ormai, il lunedì è dedicato alla messa in onda delle fiction tv, nella serata di lunedì 27 marzo, eccezionalmente, è andata in onda la serie "Resta con me" con Francesco Arca e il piccolo Mario Di Leva, che ha conquistato nelle scorse domeniche l'attenzione del pubblico. Nonostante il cambio giorno, gli appassionati non hanno mancato l'appuntamento con la fiction che sta per concludersi con le ultime puntate, posizionando sul podio il prodotto firmato Rai1. Come di consueto, ormai da sei mesi, su Canale 5 non può mancare il Grande Fratello Vip, sono le battute finali per i gieffini, e finalmente si scoprirà chi ha vinto il reality Mediaset. Sempre buoni i risultati di STEP- Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino ormai showman acclarato, nonché volto di Rai2, la rete di cui è senza dubbio la punta di diamante per quanto riguarda l'intrattenimento.

Ascolti tv lunedì 27 marzo 2023

Nella serata di ieri, lunedì 27 marzo 2023, su Rai1 Resta con Me ha catturato l'attenzione di 3.864.000 spettatori segnando il 20% di share. Su Canale5 la semifinale del Grande Fratello Vip è stata la scelta di 2.857.000 spettatori raggiungendo uno share del 20.7%. Su Rai2 l'appuntamento con Stasera Tutto è Possibile ha radunato davanti al video 1.484.000 spettatori arrivando all’8.8%. Su Italia1 Freedom – Oltre il confine è stato visto da 881.000 spettatori con il 5% . Su Rai3 una nuova puntata di Presadiretta è stata seguita da 1.213.000 spettatori arrivando al 6%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato 793.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 il film Rain Man – L’uomo della pioggia ha segnato 608.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Tv8 la partita Irlanda-Francia in cui si sono disputate le qualificazioni agli Europei di calcio segna 642.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove Little Big Italy interessa 483.000 spettatori (2.3%).