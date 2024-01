Anticipazioni Uomini e Donne: “Roberta Di Padua torna. Rissa sfiorata tra Armando e Alessandro” Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nelle prossime settimane. Stando alle anticipazioni di Pugnaloni, Roberta Di Padua avrebbe fatto ritorno in studio. Con lei anche Armando Incarnato che avrebbe litigato animatamente con Alessandro Vicinanza: “Sfiorata la rissa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nelle prossime settimane. Mentre su Canale5, dalle 14.45, vanno in onda ora le registrazioni che vedono Roberta Di Padua lasciare il programma, Lorenzo Pugnaloni ha fornito i nuovi sviluppi sulla vicenda che vede protagonista la storia della Dama con Alessandro Vicinanza. Roberta sarebbe tornata in studio, e con lei anche Armando Incarnato: entrambi hanno litigato con Alessandro e Cristina Tenuta. "Sfiorata la rissa tra i due Cavalieri", si legge: ecco tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne registrata ieri, Roberta Di Padua ha fatto rientro in studio. Dopo alcune settimane, stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, la Dama avrebbe deciso di sedersi nuovamente nel parterre femminile del Trono Over. Con lei sarebbe tornato in studio anche Armando Incarnato: "Sfiorata la rissa tra Armando e Alessandro (Vicinanza,ndr)", si legge. Si sarebbe scatenata un'accesa lite in studio: "Armando è tornato e ha litigato con Cristina e Alessandro, anche Roberta ha attaccato Cristina" si legge. La Dama di Cassino ha avuto da ridire sull'atteggiamento della sua (ex) amica, sostenendo che sia stata falsa: si legge che "la rassicurava del fatto che a lei non piacesse Alessandro". Vicinanza e Cristina, inoltre, starebbero proseguendo la loro conoscenza: Pugnaloni rivela che hanno dormito insieme, senza avere rapporti. "Cristina ha dato l'esclusiva ad Alessandro" nel corso della registrazione, ma avrebbe ricevuto un due di picche. "Il Cavaliere ha detto che ci sono cose che non gli vanno bene".

Registrazione Trono Classico: arriva un nuovo corteggiatore per Ida Platano

Ida Platano nella registrazione di ieri avrebbe litigato con Mario Cusitore: in studio alcuni "hanno attaccato" il Cavaliere che ha sostenuto di non aver cercato la tronista "perché non sapeva come funzionava il programma". Al termine della discussione avrebbero ballato e chiarito. Ida Platano avrebbe aggiunto un nuovo corteggiatore agli uomini che sta conoscendo: si chiama Sergio e sarebbero già usciti insieme.

Leggi anche Quando inizia Uomini e Donne dopo la pausa natalizia: la prima puntata del nuovo anno su Canale 5