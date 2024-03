Anticipazioni Serale di Amici 23: chi viene eliminato e gli ospiti della puntata del 30 marzo Le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 23, registrata nel pomeriggio del 28 marzo e in onda sabato 30 marzo 2024 su Canale5, in prima serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nel pomeriggio di giovedì 28 marzo è stata registrata la seconda puntata del Serale di Amici 23 che andrà in onda sabato 30 marzo 2024 in prima serata su Canale5. Dopo l’eliminazione di Ayle e Kumo, usciti nel corso della puntata del debutto, la conduttrice Maria De Filippi ha presentato una nuova sfida tra le squadre del talent show capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. A giudicare prove e vincitori sono Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Come già accaduto per la prima puntata, uno degli allievi è stato eliminato al termine della prima sfida. Altri due, invece, sono finiti al ballottaggio che si concluderà con l’uscita di un secondo allievo.

Le anticipazioni del secondo Serale di Amici 23: chi è stato eliminato

La seconda puntata del Serale di Amici 23 si è conclusa con una eliminazione e due allievi rimasti in bilico, finiti al ballottaggio finale. Il nome del secondo eliminato sarà scoperto dal pubblico solo durante la diretta di sabato 30 marzo. Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni diffuse dall’account X Amici News, la prima sfida è stata quella disputata tra il team capitanato da Pettinelli e Todaro (ballerini: Gaia, Giovanni; cantanti: Lil Jolie, Martina) e quello capeggiato da Cuccarini e Lo (ballerini: Lucia, Nicholas, Sofia; cantanti: Mida, Sarah). A finire al ballottaggio sono stati Sarah, Lucia e Nicholas e quest’ultimo è stato eliminato.

Nella seconda manche, la squadra di Pettinelli e Todaro ha sfidato quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (ballerini: Dustin, Marisol; cantanti: Holden, Petit). A perdere sono stati i primi costretti a mandare al ballottaggio il ballerino Giovanni. La terza manche ha visto sfidarsi la squadra di Zerbi e Celentano contro quella Emanuel Lo e Cuccarini. A vincere sono stati questi ultimi e finire al ballottaggio è stata Marisol. Giovanni e Marisol si sono quindi scontrati, esibendosi di fronte alla giuria ma il nome dell’allievo eliminato sarà reso noto solo durante la puntata del 30 marzo.

L’ospite della seconda puntata del Serale

Ospite musicale in studio è stato il cantante Ermal Meta che ha presentato il singolo L’unico pericolo, uscito lo scorso 8 marzo. Presente anche Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione 2023 di Amici. Il ballerino ha dimostrato una coreografia per Giovanni.