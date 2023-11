Anticipazioni Amici, puntata del 5 novembre: “Un nuovo ingresso. Tra gli ospiti tre ex allievi” Le anticipazioni del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 5 novembre su Canale5. SuperGuidaTv rivela: “Un nuovo cantante ottiene il banco. Tra gli ospiti della puntata tre ex allievi”.

A cura di Gaia Martino

Ieri pomeriggio, giovedì 2 novembre, è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 5 novembre, dalle 14 su Canale5. Gli allievi sono in corsa verso l'ambito Serale: la casetta, in settimana, ha salutato Ezio. Oltre a Giovanni, voluto da Raimondo Todaro, nel nuovo pomeridiano entrerà un altro concorrente: ecco le anticipazioni di AmiciNews e SuperGuidaTv.

Le anticipazioni della puntata di Amici 23 di domenica 5 novembre

SuperGuidatv e AmiciNews rivelano che nella puntata registrata ieri, Anna Pettinelli ha scelto un nuovo allievo: si tratta di Ayle, si legge, che ha conquistato il sì anche di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. La gara di canto avrebbe visto prima Lil Jolie (che avrebbe cantato Per Elisa), seconda Mew, terzo Holden nella classifica. Ultimo Samuspina. Nel corso della gara Stella avrebbe avuto un momento di sconforto e sarebbe scappata in bagno, durante la registrazione.

La gara di ballo avrebbe visto invece Marisol sul podio, Dustin secondo e Kumo terzo. Ultimo Simone. Sofia, invece, avrebbe vinto la prova "coreografie che raccontano la propria vita". I compiti assegnati dai professori sarebbero stati superati con alti voti da Holden e Mew. Holy Francisco avrebbe vinto la sfida cantando il suo inedito: resta dunque nella scuola. Le anticipazioni rivelano che Alessandra Celentano e Elena D'Amario avrebbero discusso animatamente dopo l'esibizione di Nicholas.

Gli ospiti del pomeridiano

Le anticipazioni rivelano che tra gli ospiti del pomeridiano in onda il 5 novembre su Canale5 ci saranno tre ex allievi. Si tratterebbe di Alex Wyse, Enrico Nigiotti e Diana Del Bufalo. Quest'ultima avrebbe promosso lo spettacolo teatrale che la vede protagonista. Gli ospiti che hanno giudicato le esibizioni degli allievi e deciso, dunque, la classifica: Gabry Ponte per il canto e Anbeta per il ballo.