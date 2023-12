Anticipazioni Amici 23, puntata del 17 dicembre: “Nuovo ingresso. L’esito della sfida di Lil Jolie” Cosa succederà nella prossima puntata di Amici 23 in programma per domenica 17 dicembre 2023 a partire dalle 14 su Canale5: le anticipazioni fornite da AmiciNews e SuperGuidatv.

Oggi, giovedì 14 dicembre, è stata registrata la puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 17 dicembre 2023, a partire dalle ore 14 su Canale5. Stando alle anticipazioni fornite da Amici News e SuperGuidaTv, nessun allievo sarebbe stato eliminato. Lil Jolie avrebbe eseguito la sua sfida e avrebbe fatto ingresso nella scuola un nuovo cantante. Ecco la classifica, l'esito delle sfide e chi è il nuovo allievo: le anticipazioni spoiler.

Le anticipazioni di Amici 23: la puntata del 17 dicembre

Nel prossimo pomeridiano di Amici 23 in programma per domenica 17 dicembre alle 14 su Canale5 andranno in scena le tradizionali gare di canto e ballo tra gli allievi. Dopo la sfida inediti, fanno sapere SuperGuidaTv e AmiciNews, Petit si sarebbe posizionato primo, Holden e Lil Jolie sul podio insieme a lui al secondo e terzo posto. Ultima Sarah che avrebbe dovuto consegnare la maglia alla sua prof. Sofia, invece, si sarebbe posizionata prima nella gara ballo: secondo Kumo, terza Lucia. Nella stessa sfida di ballo Giovanni si sarebbe classificato ultimo.

Lil Jolie avrebbe eseguito la sfida che temeva: si è esibita contro un'aspirante allieva, Giulia, ed avrebbe vinto. Nella scuola, si legge, sarebbe entrato un nuovo cantante, Malia. La prova Oreo sarebbe stata vinta da Gaia, quella Marlù invece da Martina. In studio Simone avrebbe eseguito il compito voluto da Raimondo Todaro ma la performance avrebbe scatenato un duro litigio tra l'insegnante e Emanuel Lo.

Gli ospiti di Amici 23 il 17 dicembre

La nuova puntata di Amici 23, stando alle anticipazioni, vedrà come ospiti musicali gli Articolo 31 e i Coma Cose che presenteranno il nuovo singolo. Ci sarà ancora Giovannino per una videochiamata con Sabrina Ferilli. Giudici della puntata Federica Camba, Dikele e Gerry Scotti per il canto mentre Veronica Peparini per la gara di ballo.