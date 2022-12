Amici 22, Isobel e Angelina si esibiranno al concerto di Elisa Gli allievi di Amici hanno l’opportunità di esibirsi al prossimo concerto di Elisa, a conquistare questo privilegio dopo una manche di esibizioni, sono una ballerina e una cantante.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di domenica 18 dicembre di Amici, si apre con un primo blocco dedicato alle esibizioni di tutta la classe per contendersi un'esibizione al prossimo concerto di Elisa. A giudicare le performance ci sono dei nomi d'eccezione, per il canto Stash, Enrico Nigiotti e Annalisa, mentre il coreografo Fabrizio Mainini per la danza. A guadagnarsi questa opportunità sono stati Isobel, Angelina e Wax, ma i due cantanti hanno dovuto esibirsi nuovamente per decretare il vincitore della sfida tra loro.

Chi ha conquistato l'esibizione al concerto di Elisa

Il compito assegnato ai ragazzi per queste performance prevedeva che ognuno di loro si occupasse totalmente delle esibizioni, dalle musiche alla coreografia per i ballerini, agli arrangiamenti per i cantanti. Ognuna delle performance è stata votata, con modalità segreta da parte dei giudici, formando così una classifica con la quale si è decretato il vincitore delle due categorie. Prima di andare via, però, a complimentarsi con gli allievi del talent, è stato Fabrizio Mainini, coreografo di noti programmi Rai, di spettacoli teatrali di successo, che si è congedato dicendo:

Volevo fare i complimenti ai ragazzi perché sono riusciti a dare un'identità coreografica ognuno diverso dall'altro, fosse solo per questo per me sono già tutti i primi.

Secondo la classifica a primeggiare è stata Isobel, in seconda posizione c'era invece Ramon con il suo Schiaccianoci rap. Ultimo, invece, è stato Samuel.

La sfida tra Wax e Angelina

Per quanto riguarda il canto, invece, erano ben tre i giudici decretati al giudizio della performance e tutti sono stati piuttosto chiari nell'esprimere i propri pareri, dando anche qualche consiglio agli allievi, Dopo le otto esibizioni, però, la classifica ha portato ad un risultato inaspettato, due esponenti della classe di ballo, infatti, raggiungono la vetta, con il primo posto, ovvero Wax e Angelina. I due, però, non potendo partecipare entrambi al concerto di Elisa, hanno dovuto affrontare una nuova sfida, giudicati da tutti i professori della scuola. Dopo le cover cantate da entrambi, però, a conquistare la vittoria è stata Angelina.