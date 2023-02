A Uomini e Donne esterna sensuale di Gemma con Silvio, dai baci sul collo ai massaggi ai piedi

Esterna sensuale per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama sta conoscendo il corteggiatore Silvio, che non perde tempo, tra baci sensuali al collo e massaggi ai piedi, replicati anche in studio durante la diretta.