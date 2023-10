Simone Nolasco non tornerà come ballerino professionista ad Amici23: “Ho voglia di nuove esperienze” Simone Nolasco non tornerà ad Amici 23, almeno per quest’anno. Il ballerino professionista ha raccontato di volersi dedicare ora a “nuove esperienze”. “Amici sarà per sempre la mia casa, e questo non è di certo un addio”.

A cura di Gaia Martino

Simone Nolasco per quest'anno non sarà ad Amici di Maria de Filippi 2023/2024. Il ballerino professionista che è stato chiamato a giudicare la sfida di ballo nell'ultima puntata del pomeridiano andata in onda, domenica 1 ottobre 2023, ha svelato con due Instagram stories il motivo per il quale, almeno per quest'anno, non parteciperà all'edizione del talent show. "Ho voglia di fare nuove esperienze". Sta vivendo un periodo "sereno e stimolante" lontano dal talent show, ha spiegato, ma "Amici sarà per sempre la mia casa, e questo non è di certo un addio".

Le parole di Simone Nolasco

Simone Nolasco ha risposto alle curiosità dei suoi fan su Instagram ed ha svelato perché ha deciso di non tornare ad Amici quest'anno in qualità di ballerino professionista. "Semplicemente per la voglia di fare nuove esperienze. Di spingermi oltre. Credo che lavorare nell'Arte, come in molte altre cose, sia una continua ricerca di se stessi, ed è quello che sto provando a fare". Ha svelato che, però, non si tratta di un addio: non ha escluso dunque che presto potrà ritornare nel programma di Maria de Filippi. "Amici sarà per sempre la mia casa, e questo non è di certo un addio".

I progetti per il futuro

Alla domanda sui progetti per il futuro in assenza di Amici 23, Simone Nolasco ha spiegato di avere alcune "cose in ballo". Sta cercando di mettersi in gioco come artista, continuando a studiare e spaziare tra diversi stili. Le sue parole: