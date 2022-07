Rihanna è la più giovane miliardaria degli Stati Uniti e ha conquistato la sua ricchezza da sola Rihanna è la più giovane miliardaria degli Stati Uniti secondo Forbes, che la colloca al 21esimo posto, preceduta da donne ben più grandi di lei e seguita da una diva come Kim Kardashian. La cantante, inoltre, ha costruito il suo impero completamente da sola, e questo per la rivista è un valore aggiunto.

A cura di Ilaria Costabile

Come ogni anno Forbes ha stilato la classifica dei personaggi più ricchi d'America e tra i personaggi famosi è spuntato il nome di Rihanna. La pop star, secondo la rivista, è la giovane miliardaria più ricca degli Stati Uniti, da intendersi tra coloro che sono riuscita a conquistare il loro patrimonio completamente da sole, senza adagiarsi su possedimenti familiari o altre ricchezze acquisite. La cantante, fondatrice del marchio Fenty Beauty, è stata collocata al 21esimo posto.

La ricchezza di Rihanna non è solo la musica

Se la donna più ricca della classifica è Diane Hendricks che ha 75 anni, ed è la co-fondatrice di un impero legato all'edilizia, la più giovane è senza dubbio Rihanna, che ha 34anni ed è seguita da Kim Kardashian che di anni, invece, ne ha 41. La vera ricchezza della cantante non le viene tanto dal mondo della musica, dal quale ha comunque dei proventi non da poco, ma arriva dalla sua linea di make up e cura della pelle, per l'appunto Fenty Beauty che solo nel 2020, complice senza dubbio la pandemia e il lockdown ha portato nelle sue casse ben 550 milioni di dollari, una cifra considerevole che si aggiunge a quelle raccolte grazia alla linea di abbigliamento intimo ovvero Savage x Fenty, di cui però detiene solo il 30% della proprietà.

Rihanna self-made billionaire

Forbes ha poi aggiunto un'ulteriore valutazione che non dipende solo dall'effettivo guadagno che i singoli personaggi ottengono ogni anno, ma tiene conto anche delle modalità con cui è stata conquistata questa ricchezza. Nel caso di Rihanna, infatti, si è aggiudicata un bel 10, il voto che si dà ai "self-made billionaire", ovvero coloro che hanno costruito con le loro mani un vero e proprio impero (anche commerciale), ma la cantante contattata dal New York Times non ha intenzione di adagiarsi: "Continuerò a lavorare, non sarà un numero a fermarmi".