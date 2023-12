Maurizio Laudicino e Elena Di Brino in crisi, lei: “La nostra non è una relazione, lui non è pronto” Maurizio Laudicino e Elena Di Brino sarebbero in crisi. “Ci frequentiamo virtualmente” ha raccontato lui tra le stories, poi l’ex Dama è intervenuta per dire la sua: “La nostra non è una relazione. Lui non è pronto, ha troppe cose ancora da risolvere”.

A cura di Gaia Martino

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Maurizio Laudicino e Elena Di Brino sarebbero in crisi. I protagonisti della coppia del Trono Over che ha da poco abbandonato Uomini e Donne, con alcune IG stories hanno raccontato come procede la loro relazione oggi. Mentre lui racconta di un periodo particolare tra loro segnato dalla "troppa lontananza", vivendo in due città differenti, lei svela: "Non è una relazione, lui non è pronto".

Le parole di Maurizio Ludicino

Maurizio Laudicino nelle ultime ore ha aperto un box domande su Instagram e ha risposto alle curiosità dei fan. Sulla storia con Elena Di Brino, ha rivelato: "Ci frequentiamo a livello virtuale, purtroppo. Contiamo di vederci di più nelle prossime settimane. Siamo lontani, ma si resiste. Io e Elena ci stiamo frequentando". Ha parlato dunque di un periodo nel quale sono distanti che spera di poter superare al più presto. Alle domande su un suo ipotetico ritorno nel programma, però, non ha chiuso ogni probabilità:

Ad oggi non è all'orizzonte. Vediamo come va con Elena. Ma poi non è detto che mi rivogliano. Sarebbe interessante a livello mediatico, vedremo che succede. Spero che con Elena vada avanti.

La risposta di Elena Di Brino

Elena Di Brino, pochi minuti fa, con una story pubblicata sul suo profilo ha voluto replicare alle parole del Cavaliere conosciuto a Uomini e Donne, sostenendo che non sia pronto per una relazione. Con le sue parole lo avrebbe così allontanato:

Alla luce di quello che ho letto oggi nelle storie di Maurizio, credo sia giunto il momento di dire la mia. La nostra non può definirsi una relazione. Conversazioni telefoniche, seppur frequenti, non possono definirsi relazione. Non posso che ribadire i concetti espressi nel programma. Maurizio non è pronto, ha troppe cose ancora da risolvere. Gli voglio bene ma lui non può darmi quello che voglio. Vi prego, non chiedetemi dettagli.