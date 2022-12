L’ex moglie di Marvin Gaye è morta, è stata ispirazione per la sua musica soul e R&B È a lei che ha dedicato il brano ‘Jan’, ancor prima che si sposassero. ‘I Want You’ in seguito è stata scritta come “un tributo romantico ed eroico” a lei, come ricorda Hollywood Reporter che ha annunciato la sua scomparsa a 66 anni.

A cura di Giulia Turco

Janis Hunter Gaye, moglie del cantautore di spicco R&B Marvin Gaye, è morta a 66 anni. È stata la musa ispiratrice dell’artista soul per il suo album ‘I Want You’ del 1976 così come di molte altre sue opere musicali. È morta per cause sconosciute nella sua casa del Rhode Island, come fa sapere tramite la sua famiglia Hollywood Reporter.

La storia d’amore di Janis Hunter e Marvin Gaye

Si sono conosciuti tramite il produttore musicale Ed Townsend durante una sessione di registrazione negli anni ’70 a Los Angeles. Gaye stava registrando il suo ultimo album Let’s Get It On, uscito nel 1973. All’epoca l’artista, 34 anni, era sposato con un’altra donna, Anna Gordy, sorella del fondatore della Motown Berry Gordy. Con Janis però, che ai tempi aveva appena 17 anni, fu amore a prima vista. È a lei che ha dedicato il brano ‘Jan’, ancor prima che si sposassero. ‘I Want You’ in seguito è stata scritta come “un tributo romantico ed eroico” a lei, come ricorda Hollywood Reporter. La sua ‘Got to Give It Up’ del 1977, che aveva la voce di Janis in sottofondo, raggiunse il primo posto in classifica nella Billboard Hot 100. Nello stesso anno si sposarono.

(Marvin Gaye, foto La Presse)

Il ricordo della figlia Nona Gaye

Figlia del cantante e musicista Slim Gaillard, è stata l’agente della figlia Nona Gaye, cantante e attrice, per tutto il corso della sua carriera. Dal marito Marvin Gaye ha divorziato nel 1981. L’artista è morto pochi anni dopo a Los Angels. “Mia madre ha fatto del suo meglio per preservare la sua eredità, perché ci è stato portato via troppo presto”, ha raccontato Nona Gaye in una dichiarazione. “Voleva assicurarsi che tutti conoscessero l’uomo di cui era stata innamorata. Non la rivedrò mai più in questa vita, ma so che è in paradiso con mio padre”. Con la sua scomparsa Janis Gaye lascia un altro figlio, il fratello di Nona Frankie Christian.