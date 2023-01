L’autore Marco Salvati: “Amadeus non mi parla più, mi dispiace tanto”, cosa è successo tra loro Marco Salvati ha parlato per la prima volta della fine della sua amicizia con Amadeus. L’autore ha spiegato che il loro rapporto si sarebbe incrinato a seguito di un post pubblicato su Twitter.

A cura di Daniela Seclì

L'autore Marco Salvati ha rilasciato un'intervista a CasaPipol nella quale ha svelato un retroscena inedito che riguarda la sua amicizia con Amadeus. A suo dire, il conduttore del Festival di Sanremo, si sarebbe offeso con lui a seguito di un post pubblicato su Twitter. E da allora, non gli rivolgerebbe più la parola.

Marco Salvati e Amadeus non si parlano più: il post della discordia

Marco Salvati ha raccontato cosa sarebbe successo tra lui e Amadeus: "Non parlo di Sanremo. È successo un incidente che a me è dispiaciuto molto. Ne parlo per la prima volta. Ho scritto un post dove dicevo semplicemente: ‘Dite quello che volete su Amadeus come presentatore, però rimane il direttore artistico più bravo di sempre'. Lo scrissi perché stavo leggendo delle critiche". E ha continuato:

Io ho lavorato anche con Paolo Bonolis e Pippo Baudo, quindi non proprio con due cretini come direttori artistici, gli ho detto che è il più bravo di sempre, a prescindere dalle critiche come conduttore. Mi ha tolto il segui da tutti i social. Il profilo è gestito da due persone, non so… ci sono rimasto malissimo.

Ecco il post della discordia, che risale al 5 dicembre 2021 e recita: "Potete dire tutto di Amadeus come conduttore, ma come direttore artistico ci sa fare. Cast sempre interessanti".

La richiesta di chiarimento caduta nel vuoto

Marco Salvati avrebbe provato a contattare Amadeus per avere un chiarimento, ma non avrebbe ricevuto risposta. Da allora, ha deciso di non parlare più del Festival di Sanremo:

Ho chiesto informazioni. Ho chiesto il perché. Lo conosco da una vita e secondo me, davvero, come direttore artistico è il più bravo degli ultimi anni. Gli riconosco una capacità incredibile. Il mio era davvero un complimento di cuore. Credo che sia stata percepita solo la prima parte, che era a sua difesa, perché leggevo dei commenti che non gradivo. Gli mandai anche un messaggio di chiarimento, sotto consiglio di qualcuno, al quale lui non ha mai risposto. E così, mi sono ripromesso di non parlare mai più di Sanremo, perché poi succede che fai un complimento e l'interessato la prende come un'offesa.

Marco Salvati ha concluso rimarcando ancora una volta il suo dispiacere: "Mi dispiace perché io lo stimo, gli voglio bene, ci ho lavorato. È una persona gradevolissima, veramente capace. Fa uno dei Sanremo più belli degli ultimi anni. Sto attento a quello che dico perché non vorrei che s'incaz**sse di più".