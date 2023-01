Julian Sands ancora disperso, la polizia non ha trovato alcuna traccia dell’attore Julian Sands, l’attore britannico scomparso dopo un’escursione in montagna lo scorso 13 gennaio, risulta ancora disperso. La polizia ha rivelato di non aver trovato nulla che possa indicare dove si trovi.

A cura di Ilaria Costabile

Continuano le ricerche dell'attore Julian Sands, ancora disperso dopo la denuncia di scomparsa dello scorso 13 gennaio. La polizia ha rivelato di non aver trovato ancora delle prove che possano indicare dove si trovi, complice anche il maltempo di queste settimane che rende la zona in questione ancora più pericolosa. Al momento sono stati coinvolti anche gli agenti federali.

La polizia continua a cercare Julian Sands

Le condizioni meteorologiche, purtroppo, non hanno aiutato nella ricerca di Julian Sands che va ormai avanti da due settimane. Lo sceriffo della contea di San Bernardino, in California, ha dichiarato che negli ultimi giorni erano state effettuate delle perlustrazioni sia via terra che aeree, dopo le quali gli agenti non erano giunti a niente di significativo che potesse aiutarli a rintracciare la posizione dell'attore. La sua auto è stata trovata quasi subito, abbandonata e ricoperta di neve, ma di lui nessuna traccia. Intanto, un secondo disperso, il 75enne Jin Chung, scomparso nella stessa zona, ovvero a Baldy Bowl sulle montagne di San Gabriel in California, è stato ritrovato con alcune ferite, tra cui una più grave alla gamba.

I ringraziamenti della famiglia

La famiglia dell'attore, nel frattempo, sebbene dalle forze dell'ordine non siano arrivate notizie incoraggianti in questi giorni, ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati nella ricerca del 65enne. In una dichiarazione, condivisa anche dal dipartimento di polizia e riportata anche dal Mirror, si legge: