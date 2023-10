Jana Kramer incinta finisce in ospedale per un’infezione ai reni: “Non sopportavo più il dolore” Jane Kramer su Instagram svela di essere appena rientrata a casa dopo un ricovero in ospedale. Credeva che il mal di schiena di cui stava soffrendo era dovuto alla gravidanza, “Lezione numero uno: non ignorare il dolore, perché può essere più serio di quanto si pensi”.

A cura di Gaia Martino

L'attrice statunitense Jana Kramer, nota per il suo ruolo in One Tree Hill, serie nella quale interpreta il ruolo di Alex Dupré, è incinta del terzo figlio. Già mamma di Jolie Rae e Jace Joseph, nati dalla relazione con l'ex marito Mike Caussin, è quasi agli sgoccioli della nuova gravidanza. Gli ultimi giorni purtroppo li ha trascorsi in ospedale: ieri, dopo essere rientrata a casa, ha raccontato su Instagram cosa le è successo.

Il racconto di Jana Kramer

Jana Kramer su Instagram ha raccontato che, durante un viaggio in Florida con il compagno Allan Russell, si è sentita male ed è stata costretta ad andare in ospedale. "La nostra "luna di miele" non è andata come previsto, ma abbiamo imparato alcune lezioni" ha svelato l'attrice a corredo di una sua foto con il pancione in bella vista. "Il mal di schiena con cui ho avuto a che fare per settimane non era solo mal di schiena. Lezione numero uno: non ignorare il dolore, perché può essere più serio di quanto si pensi. Molte volte (soprattutto le mamme) ignorano il dolore perché siamo le ultime a prenderci cura di noi stesse. Quando una settimana fa ho scritto che mi faceva male la schiena, ho pensato che fosse colpa della gravidanza e non l'ho detto ai medici perché il mal di schiena è "normale" e quindi "non fare la fifona". Poi una persona molto dolce tra i miei dms mi ha mandato un messaggio in cui mi diceva che poteva trattarsi del mio rene". Aveva però rimandato la visita a dopo il viaggio, ma "Quando siamo atterrati non riuscivo più a sopportare il dolore e ho iniziato a sentirmi ancora più male, così siamo andati in ospedale". L'attrice statunitense ha così scoperto di avere un'infezione batterica che aveva colpito i reni: "Questo ha comportato un ricovero di 2 giorni in ospedale e l'assunzione di antibiotici. Quindi, lezione. Ascolta il tuo corpo".

Jana Kramer aspetta il terzo figlio, il primo con Allan Russell

L'attrice e cantante, volto di serie televisive di successo come One Tree Hill, CSI Scena del Crimine, CSI NY, Grey's Anatomy, Private Practive, 90210, è mamma di due bimbi, Jolie Rae e Jace Joseph, nati dalla relazione con l'ex marito Mike Caussin. Con quest'ultimo è stata sposata dal 2015 al 2021 circa. Oggi è felice al fianco di Allan Russell, allenatore di calcio e preparatore degli attaccanti della nazionale inglese, che diventerà il papà del suo terzo figlio. Con un messaggio rivolto a lui Jana Kramer ha concluso il lungo discorso su IG: "Trovate un uomo che non vi faccia sentire in colpa o che non vi abbandoni quando non vi sentite bene".