Giacomo Urtis e la domanda sul cambio sesso: “Sono sempre io con un po’ di fluidità” Da qualche tempo girano voci su un possibile cambio di sesso di Giacomo Urtis, dal momento che l’ex gieffino si mostra con un look piuttosto diverso dal solito. Il chirurgo, piccato, risponde esplicitamente alla domanda.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis è ancora più attivo sui social, dove condivide con i suoi follower che chiama affettuosamente "botoxini", video, foto, momenti di felicità oltre che approfondimenti relativi al suo lavoro. Da qualche tempo, però, a seguito di un evidente cambio di look, alcuni dei suoi seguaci si sono chiesti se l'ex gieffino non stesse attraversando una nuova fase della sua vita, arrivando alla scelta di cambiare sesso, ma questo è quanto dichiarato dal chirurgo plastico.

La risposta di Giacomo Urtis

È bastato un box delle domande su Instagram per soddisfare la curiosità di alcuni "botoxini" che hanno notato un certo cambiamento, di natura estetica, in Giacomo Urtis. Dal taglio corto e la barba definita è passato a sfoggiare una lunga chioma bionda, accompagnata da un viso liscio e luminoso, per cui si erano fatte avanti alcune voci, su un possibile cambio di sesso dell'ex gieffino, soprattutto dopo la pubblicazione di un video in cui, vestito da donna ad Halloween, salutava il suo pubblico social. Voci che, però, si sono rivelate fallaci, dal momento che il diretto interessato ha risposto alla domanda piuttosto esplicita di uno dei suoi follower dicendo:

Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. […] “Sono sempre io con un po’ di fluidità”.

Le critiche all'ex gieffino

Insomma, Urtis non sembra aver preso bene la domanda, piuttosto intima, rivoltagli da uno dei suoi follower, ma ha dichiarato che la sua prossima intenzione non è quella di compiere un passaggio di sesso. L'eccentricità è un qualcosa che gli è sempre appartenuta, insieme alla libertà di poter esprimere se stesso che in questi anni è diventata ancora più forte. Alcuni utenti hanno commentato video o foto pubblicate in questi mesi, sottolineando come le trasformazione di Urtis non fossero "correttive", ma che invece fossero il preludio di un qualcosa di definitivo, e c'è chi ha azzardato il paragone con il "Ken Umano", ora noto con il nome di Jessica Alves.