Fiorello: “Ho paura di essere sepolto e di risvegliarmi nella bara” A VivaRai2, con un pizzico di umorismo nero, Fiorello parla del suo timore di essere sepolto e di risvegliarsi nella bara: “Ho messo nelle mie volontà di essere lasciato fermo a casa venti giorni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

190 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Viva Rai2! ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di VivaRai2 trasmessa giovedì 18 gennaio, spazio all'umorismo nero. Fiorello ha commentato una notizia che nelle ultime ore è finita su tutti i giornali. In India, un uomo dichiarato morto si è risvegliato quando l'ambulanza su cui viaggiava ha preso una buca. Fiorello ha confidato che come molti, anche lui teme di risvegliarsi dopo una morte apparente e ritrovarsi chiuso in una bara.

La notizia dell'uomo che si è risvegliato dopo essere stato dichiarato morto

Fiorello, nello spazio dedicato alle news più succulente, ha riportato il caso dell'uomo che si è risvegliato dopo essere stato dichiarato morto:

Volevo darvi una notizia molto strana. Guardate cosa è successo. L'ambulanza prende una buca troppo forte, l'uomo all'interno che era stato dichiarato morto, è tornato in vita. Praticamente lui era morto, la buca è stata talmente forte che si è autodefibrillato. Lui era morto, c'era già il tunnel con la luce e a un certo punto fa: "Che succede?"

Poi, ha ironizzato sulla situazione delle strade romane: "A Roma non muore più nessuno. Però è una notizia bella, a lieto fine".

La paura di Fiorello

Fiorello, allora, ha confidato – sempre con un pizzico di ironia – di avere il timore di risvegliarsi dopo essere stato sepolto: "Io sono ansioso e ipocondriaco e questo mi ha messo un po' di…io ho questa paura, di quando succederà anche a me. Purtroppo succederà. Non si sa quando, ma succederà. Sicuramente prima di Ruggiero. Lui sarà al mio funerale vedrai. Lui è uno di quelli che porterà la mia bara in spalla. Io ho quella paura lì. Ce l'abbiamo tutti forse? Che tu dici: ‘E se poi uno non è morto?'". E ha scherzato:

Io, infatti, ho messo nelle mie volontà di essere lasciato fermo a casa non tre giorni, ma venti giorni. Voglio essere sicuro. Voglio essere messo in un abbattitore da sushi. Così almeno si capisce. Quando diranno: "Ora non c'è più", allora mi faranno le esequie".