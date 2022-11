Fedez spiazzato da Emanuel Cosmin Stoica: “Cosa diresti a tuo figlio davanti ad un disabile?” Si definisce ‘Il King della 104’ ed è un famoso TikToker affetto da SMA con 193mila followers. Ospite a Muschio Selvaggio, Emanuel ironizza con Fedez sulla disabilità: “L’80% degli italiani prende all’anno meno di me, sono fortunato: mi sento un po’ uno ‘Sugar Daddy’”.

A cura di Giulia Turco

Emanuel Cosmin Stoica și auto definisce ‘Il King della 104’. È un TikToker affetto da SMA che conta oltre 193mila followers. Sulla sua pagina social professa l’autoironia, raccontando gioie e dolori (più gioie, lui non avrebbe dubbi) della sua vita in carrozzella. Ospite di Muschio Selvaggio, Emanuel si confronta con Fedez e Luis Sal.

I botta e risposta spiazzanti tra Emanuel e Fedez

Emanuel è un tornado di energia. Quando Fedez dice “Non viaggio più su jet privati, perché inquinano e mi rompono le scatole”, il TikToker replica: "Usa la scusa della disabilità, io sono costretto a prenderli, perché sui voli di linea la mia carrozzina andrebbe in stiva”. Il giovane influencer ironizza sulla sua 104, come forma di vantaggio assoluto. “Cosa ne pensi dell’assistenza sessuale per i disabili?”, si spinge Fedez. “Beh, servirebbe anche un’assistenza affettiva, ma per il resto siamo un po’ degli ‘sugar daddy’, no? La pensione c’è, siamo in fin di vita…”, scherza.

Poi è lui stesso a mettere in difficoltà il conduttore del format, con una domanda sfrontata: “Cosa diresti a tuo figlio vedendo per strada una persona disabile?”. Fedez non sa sinceramente cosa rispondere: “È già successo sicuramente, ma non ricordo bene cos’ho detto…”, tentenna. “Probabilmente direi che è una persona meno fortunata”. Emanuel ribatte: “Dillo in maniera scherzosa, dì che è stanco e gli fanno male le gambe”.

Chi è Emanuel Cosmin Stoica

Emanuel studia Giurisprudenza e si definisce un attivista “dei diritti e dei doveri, perché si parla molto spesso dei diritti dei disabili, ma mai dei loro doveri”. Classe 1999, è nato da genitori romeni ma vive a Torino. “Che sono disabile bisogna accettarlo, è un dato di fatto, ma ci sono anche dei vantaggi. Ad esempio io posso avere sussidi e vivere da solo, studiare all’università. Sono più fortunato di molti ragazzi della mia età”, spiega ai Microfoni di Muschio Selvaggio. "Inoltre, l’80% degli italiani prende all’anno meno di me”. A Emanuel piace “flexare” sulla sua 104, sa trovare il positivo in ogni cosa. È l’obiettivo del suo profilo social dove “vorrei raccontare la vita media delle persone che hanno disabilità”, spiega. “Nei miei video non cerco pietismo anzi, cerco di stimolare le critiche, i disabili devono avere una vita come tutti”.