Eugenia Rigotti, ex di Uomini e Donne, a Temptation Island: lavora con Maria De Filippi Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne, è entrata a far parte dello staff che lavora ai programmi di Maria D eFilippi. Al momento, si trova sul set di Temptation Island insieme a Filippo Bisciglia.

A cura di Stefania Rocco

Dopo Fabio Ferrara e Laura Frenna, un’altra ex protagonista di Uomini e Donne entra a far parte della squadra di Maria De Filippi. Si tratta di Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. La giovane studentessa universitaria si trova al momento sul set di Temptation Island, docu-reality la cui nuova edizione debutterà su Canale5 il prossimo lunedì 26 giugno su Canale5. È stato il conduttore di Temptation Island a svelare la presenza di Eugenia tra gli addetti ai lavori, pubblicando una foto in cui posa al completo il gruppo di lavoro che sta collaborando alla realizzazione del programma. Tra loro, sorridente, spunta anche Eugenia.

Filippo Bisciglia presenta la sua squadra di lavoro

Con la foto postata su Instagram, Filippo Bisciglia ha presentato al pubblico la sua squadra di lavoro. “Loro e tantissime altre persone sono la miglior benzina che un motore possa ricevere. Il motore di una macchina perfetta chiamata Temptation Island. Grazie a tutti ragazzi, siete meravigliosi”, ha scritto il conduttore del programma nella didascalia abbinata allo scatto. Nella foto, oltre a Eugenia, compaiono Fabio Ferrara, Laura Frenna, Michele Perna, Federico Modugno, Giorgia Di Candia, Naima Mastino, Francesca Romana Cassoni, Chiara Bray, Lidia Mariani e diversi altri autori televisivi.

Chi è Eugenia Rigotti

Nata a Trento nel 2000, Eugenia Rigotti è una studentessa universitaria che deve la sua popolarità alla partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi. Il suo tentativo di conquistare l’ex tronista Massimiliano Mollicone si concluse, purtroppo, con un no: il giovane, pur non avendo mai negato la sua attrazione nei confronti di Eugenia, scelse Vanessa Spoto. A differenza di moltissime altre ex corteggiatrici, Eugenia non ha approfittato della popolarità guadagnata grazie alla trasmissione per farsi strada nel mondo delle influencer. Terminata la sua partecipazione a Uomini e Donne, la giovane tornò a occuparsi a tempo pieno dei suoi impegni universitari. La ritroviamo oggi, a distanza di qualche anno dalla sua partecipazione al programma, nello staff di un’altra delle trasmissioni targate Fascino.