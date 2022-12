È morta Barbara Walters “pioniera del giornalismo”, fu la prima donna a condurre un tg serale La conduttrice, che aveva 93 anni, è stata un dei volti simbolo più in vista della tv americana. “una vera leggenda, una pioniera non solo per le donne nel giornalismo, ma anche per il giornalismo stesso”. Ha lavorato per quasi 40 anni per la statunitense ABC.

A cura di Giulia Turco

(Barbara Walters, foto Getty)

È morta Barbara Walters, il mezzo busto dei telegiornali statunitensi considerata “pioniera del giornalismo per tutte le donne”. La conduttrice, che aveva 93 anni, è stata un dei volti simbolo più in vista della tv americana. Ad annunciare la sua scomparsa la rete ABC che ha interrotto la programmazione per dare al pubblico la triste notizia nella serata di venerdì 30 novembre.

La svolta nel giornalismo internazionale

Sarà ricordata come prima conduttrice femminile in un telegiornale serale sulla tv americana, una delle più importanti personalità nella storia della tv internazionale. Per quasi 40 anni Barbara Walters ha lavorato per la ABC e precedentemente alla NBC intervistando personaggi di spicco e leader mondiali, tra cui Fidel Castro, Margaret Thatcher, Muammar Gheddafi e Saddam Hussein, fino a Vladimir Putin e ogni presidente e first lady degli Stati Uniti d’America dai tempi di Nixon. “Barbara è stata una vera leggenda, una pioniera non solo per le donne nel giornalismo, ma anche per il giornalismo stesso”, ha fatto sapere Bob Iger, CEO della casa madre della ABC, la Walt Disney Company, apparsa la notizia della sua scomparsa.

(Barbara Walters, foto Getty)

Lo show The View per sostenere le voci delle donne

“Non avrei mai pensato che avrei avuto questo tipo di vita", ha racontato la giornalista in un’intervista al Chicago Tribune nel 2004. “Ho incontrato tutti nel mondo”. Era il 1976 quando Barbara Walters rivoluzionava il mondo del giornalismo comparendo sul piccolo schermo come primo volto femminile della rete ABC, con uno stipendio senza precedenti ti pari ad 1 milione di dollari. Verso la fine della sua carriera poi ha dato un’ulteriore svolta al mondo dell’infotainment con The View, uno spettacolo dal vivo per la ABC che nei giorni feriali portava in onda un panel tutto mal femminile per parlare di argomenti già vari insieme ad ospiti d’eccezione, da leader mondiali alle figure idolo degli adolescenti, “per sostenere le voci delle donne”.