Arrestato Rafael Amargo, l’ex giudice di Ballando con le Stelle accusato di traffico di droga

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, venerdì 3 novembre, è stato arrestato a Madrid Rafael Amargo. Il ballerino di flamenco, noto in Italia per aver partecipato a Ballando con le Stelle come giurato e a Pechino Express nel 2017, è accusato di traffico di droga ed è stato trasferito nel carcere di Soto del Real. Ha violato diverse volte l'obbligo di firma a cui era sottoposto in vista del processo, a suo carico, previsto per il prossimo 8 aprile.

Rafael Amargo arrestato a Madrid, cosa è successo

Il ballerino rischia nove anni di carcere per aver spacciato droga nella sua abitazione di Madrid, situata nel quartiere centrale di Malasaña. Venne portato via dalla polizia il 1 dicembre del 2020, durante le prove del suo ultimo spettacolo teatrale. Con lui anche la compagna e il suo produttore Eduardo de Santos, che sarebbero coinvolti nella vicenda. Nel corso delle perquisizioni, gli agenti trovarono 100 grammi di metanfetamine, 40 grammi di ketamina, tre bottiglie di popper e 6mila euro in contanti. La donna ha assicurato che si dedicavano all vendita di sostanza limitata a pochi conoscenti, ma che negli ultimi tempi "l'attività si era ampliata". Amargo ha difeso la sua innocenza fin dall'inizio e, nonostante le accuse e le restrizioni legali impostegli, in attesa di giudizio aveva continuato la sua attività legata al ballo e al teatro. Il processo si aprirà il prossimo 8 aprile e il ballerino, da oggi, aspetterà l'inizio in carcere perché ha più volte violato l'obbligo di firma a cui era sottoposto.

La carriera in Italia: da Pechino Express a Ballando con le stelle

Classe 1957, Rafael Amargo si è fatto conoscere in Italia grazie a due noti programmai televisivi: Ballando con le stelle e Pechino Express. Nello show di Milly Carlucci, in onda ancora oggi su Rai1, il ballerino partecipò in qualità di giudice per due edizioni consecutive, la nona e la decima, al fianco di Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Nel 2017 partecipò invece all'adventure game condotto da Costantino Della Gheradresca, formando la coppia de Las Estrellas con Olfo, nipote di Miguel Bosè. I due si classificarono all'ottavo posto.