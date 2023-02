Brutta caduta per Vincenzo De Lucia, l’attore a Fanpage.it: “Colpa della torta, non dei tacchi” Grande preoccupazione per i fan di Vincenzo De Lucia dopo la caduta durante la puntata di Stasera tutto è possibile. A Fanpage.it, l’attore e comico tranquillizza tutti: “Poteva andare peggio, per fortuna sto bene”.

È stata una puntata divertentissima ma anche con brivido quella di Stasera tutto è possibile del 20 febbraio. La caduta rovinosa di Vincenzo De Lucia durante il Tortilla Challenge ha tenuto banco sui social nella serata di ieri e c'è stata grande preoccupazione per i fan dell'attore e imitatore che, nei panni di Mara Venier, è scivolato mentre stava cercando di vendicarsi di una torta in faccia ricevuta da Stefano De Martino. A Fanpage.it, l'attore tranquillizza tutti: "È stata sicuramente una brutta caduta, ma per fortuna è andata bene. Sono riuscito a limitare i danni". Poi ha spiegato: "Qualcuno ha scritto che io sia caduto a causa dei tacchi, la verità è che sarei caduto anche con le scarpe basse, perché non si corre in quel modo e comunque la pavimentazione era scivolosa a causa dei resti della torta già a terra".

Vincenzo De Lucia ha poi riflettuto: "Del resto, anche alcuni fan mi hanno scritto e mi hanno suggerito che solo nei panni di Mara Venier mi poteva capitare una cosa del genere", riferendosi ai numerosi infortuni della conduttrice, anche in diretta. L'imitazione, si direbbe, è riuscita alla perfezione. "Non c'è stato bisogno di fermare la registrazione", ha spiegato ancora Vincenzo De Lucia, "mi sono alzato in piedi e si sono tutti assicurati che stessi bene. Poi certo, dopo un po' di dolore l'ho sentito. Ora posso dirvi che sto camminando sui miei due piedi, sulle mie due gambe, sto benissimo, non preoccupatevi".

Su Instagram, infatti, Vincenzo De Lucia ha pubblicato una stories pochi minuti fa richiamando ancora una volta uno dei momenti più iconici di Mara Venier, quello in cui si rivolge al suo compagno di vita Nicola Carraro: "Sto bene, Nicola, sto bene". Un modo allegro di sdrammatizzare insieme ai fan che si erano comunque preoccupati per la brutta caduta. La stessa preoccupazione, d'altronde, si è evinta anche negli occhi dei partecipanti al gioco, Biagio Izzo e Marco Mazzocchi, e lo stesso Stefano De Martino. Per fortuna, non ci sono state conseguenze.