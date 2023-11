Carmen Russo: “Ho in mente un docu-reality sulla mia famiglia, aspettiamo solo l’ok” Carmen Russo si racconta in una lunga intervista dove ripercorre i momenti più significativi della sua carriera e parla anche dell’amore per sua figlia e suo marito Enzo Paolo Turchi. La showgirl, poi, rivela di avere un progetto in mente che ha come protagonista proprio la sua famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

Carmen Russo è stata una delle showgirl più amate della tv italiana degli Anni Ottanta, protagonista di trasmissioni che hanno fatto la storia del varietà. In una lunga intervista rilasciata all'Adnkronos ha parlato dell'amore per la sua famiglia, formata dal marito Enzo Paolo Turchi e sua figlia Maria, e ha poi rievocato alcuni momenti d'oro della sua carriera.

L'amore per la sua famiglia e l'idea di un docu-reality

La nascita di Maria, arrivata nel 2013 quando aveva 53 anni, è stato un evento che le ha completamente cambiato la vita e di cui parla con estrema emozione:

Mia figlia Maria è stata il mio più grande successo. Quando metto una sua foto su Instagram leggo commenti bellissimi, lei è la mia più grande soddisfazione, mi ha dato una forza incredibile e un senso di responsabilità enorme. Grazie a lei conduco una vita molto salutare, vado a letto presto, mi alzo alle 6 del mattino e mangio sano.

Eppure, sebbene il desiderio fosse forte, non è stato facile diventare madre: "Me la sono sudata molto, ho provato per anni ad avere un figlio e alla fine ci sono riuscita. Oggi Maria ha 10 anni e fa la prima media. Io ed Enzo ci occupiamo tanto di lei. Mia figlia è molto diversa da me e mio marito, non ama il ballo ma gioca a calcio e suona la batteria, insomma è rock". La showgirl rivela che la sua famiglia è molto amata sui social, tanto che ogni video da loro pubblicato macina migliaia di visualizzazioni, da qui un'idea di far diventare questi siparietti familiari un qualcosa di più strutturato, che segua un racconto:

I nostri follower dicono che si divertono e che trasmettiamo gioia, serenità, spensieratezza. Per questo motivo abbiamo in cantiere un progetto che abbiamo già scritto: un docu-reality per l’Italia, aspettiamo solo che una rete ci dia l'ok.

Il rapporto con Enzo Paolo Turchi

Da quasi 40 anni, ormai, è accanto ad Enzo Paolo Turchi, con il quale da sempre ha condiviso anche la passione per il lavoro, dal momento che entrambi sono ballerini:

Nella mia vita ho avuto tanti corteggiatori ma un solo grande amore Enzo Paolo. Stiamo insieme da ben 40 anni. Abbiamo entrambi la volontà di mantenere quello che abbiamo creato, poi abbiamo dei caratteri completamente diversi ma gli obbiettivi sono gli stessi e questo ci aiuta perché tra noi c’è sempre un confronto costruttivo che mantiene vivo il rapporto e questa è una grande fortuna.

La carriera e la fortunata copertina di Playman

Nono sono mancati, però, riferimenti alla sua lunga carriera, piena di occasioni importanti, da Miss Italia ai film con Paolo Villaggio e Federico Fellini, passando per la danza, la sua più grande passione, che le ha permesso di girare i teatri più belli d'Italia e non solo. Dal Bagaglino a Drive In, passando per Grand Hotel, Carmen Russo ha fatto davvero tanto in tv e non solo in Italia, anche all'estero, come ad esempio in Spagna, dove ha conquistato un incredibile notorietà. Parlando, poi, del suo exploit televisivo, Russo racconta: