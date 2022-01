Simone Pillon: “Pagare per vedere Drag Race su Sky? No, grazie”, Tommaso Zorzi deride l’errore Il Senatore Simone Pillon spara a zero su Drag Race Italia sostenendo che la piattaforma che trasmette lo show sia Sky: Tommaso Zorzi fa notare l’errore e replica a tono.

A cura di Gaia Martino

Simone Pillon nelle ultime ore su Facebook ha criticato duramente Drag Race Italia, la versione italiana di RuPaul's Drag Race, il programma americano in cui le concorrenti devono mostrare le loro doti cimentandosi in varie sfide. Nell'attacco però ha commesso un errore: ha citato Sky come canale di trasmissione, anziché Discovery+, e Tommaso Zorzi, giudice dello show, non ha perso tempo per sottolineare la distrazione del Senatore e replicare a tono.

Simone Pillon contro Drag Race Italia

"Ho felicemente rinunciato a Sky nel maggio 2021 e sono assolutamente convinto della decisione, visto che era ormai una continua propaganda LGBT": inizia così il duro sfogo del politico Simone Pillon che ha criticato la scelta della piattaforma televisiva di scegliere temi come questi per regalare intrattenimento. Ha continuato:

48 euro all'anno per vedere le Drag Queen? No grazie. Tanto più che rischiamo di finanziali e poi di trovarli nelle scuole dei nostri figli a leggere fiabe Gender. Con la somma di due abbonamenti (9 euro al mese) si può contribuire ad alimentare e ad istruire un bambino delle baraccopoli di Nairobi. Mi sembra che siano denari spesi molto meglio.

Il Senatore però ha commesso un errore perché il programma con Tommaso Zorzi, Chiara Francini e la Drag Queen Priscilla in vesti di giudici ha debuttato su Discovery+, non su Sky. L'ex vincitore del Grande Fratello VIP non ha perso tempo per replicare a tono.

La replica a tono di Tommaso Zorzi

Attraverso le sue IG story Tommaso Zorzi ha risposto all'accusa del Senatore Simone Pillon contro Drag Race Italia, programma che lo vede protagonista. L'influencer milanese ha scritto: