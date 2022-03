Lutto per Arianna Cirrincione, è morta la nonna: “Sei stata la mia roccia” Arianna Cirrincione dice addio alla sua nonna, morta nelle ultime ore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il suo fidanzato Andrea Cerioli salutano sui social nonna Olga.

A cura di Gaia Martino

Arianna Cirrincione, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi fidanzata con Andrea Cerioli, dice addio alla sua nonna. Con un post su Instagram ha comunicato la scomparsa ai follower, scrivendo per lei parole emozionanti. La signora Olga è morta nelle ultime ore e la coppia, una delle più amate del dating show di Maria De Filippi, la saluta sui social. Anche Andrea Cerioli ha condiviso una IG story in cui scrive ‘Arrivederci Olga‘.

Il messaggio d'addio per nonna Olga

Arianna Cirrincione ha salutato la nonna, morta nelle ultime ore, con un post su Instagram condividendo due immagini a corredo di un'emozionante didascalia.

Questo covid maledetto ci ha levato così tanti abbracci, così tante carezze….Ma i nostri sorrisi, le nostre chiacchiere, i nostri ricordi, i nostri bicchieroni di vino quelli no, nessuno potrà mai toglierceli…Sono stata così fortunata ad averti… e spero di averti trasmesso almeno un quarto di tutto l’amore che tu hai trasmesso a me. Sei stata la mia roccia e ti prometto che adesso io sarò la tua… Sei la stella più bella di tutte. Ciao nonna.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricevuto tantissimi messaggi di amici e colleghi, molti dei quali conosciuti grazie al dating show. Teresa Langella, Angela Caloisi, Natalia Paragoni, Claudia Dionigi sono alcuni dei volti storici del programma che hanno scritto parole d'affetto e vicinanza per lei. Anche Andrea Cerioli ha salutato nonna Olga condividendo il post della fidanzata e scrivendo: "Arrivederci Olga".

La storia di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli

La seconda volta a Uomini e Donne per Andrea Cerioli è stata quella giusta perché ha trovato quella che oggi descrive come la futura madre dei suoi figli. Ha scelto Arianna Cirrincione nel dating show e lo scorso anno, naufrago de L'Isola dei Famosi, ha regalato un commovente momento nel quale, pensando al desiderio di diventare padre, ha confessato di aspettare solo che lei si senta pronta. Sono fidanzati da tre anni e vivono insieme, su Instagram si mostrano sempre felici e complici, conquistando sempre di più il pubblico televisivo che ha fatto il tifo per loro sin dal primo momento.