“Ida Platano è gelosa perché metto like alla moglie di Justin Bieber”: e Hailey finisce in trend su X Scontro acceso tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano a Uomini e Donne: lui ha rivelato che lei era gelosa dei like messi al profilo della moglie della star. E Hailey Bieber finisce in tendenza per questo.

103 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, c'è stato il grande ritorno di Alessandro Vicinanza che ha dunque incrociato la sua ex, Ida Platano. Il pubblico si aspettava un confronto diretto e non è rimasto deluso. La discussione con Ida Platano ha dato vita ad uno scontro acceso che ha avuto un colpo di scena incredibile, relativo a quello che è stato il passato della loro relazione. È stato tirato in ballo addirittura un nome internazionale: Hailey, la moglie di Justin Bieber, che è finita in trend su X proprio in virtù di quello che è successo. Il motivo? Ida Platano era gelosa dei like che Alessandro metteva al profilo della star. Tutto vero.

La lite tra Alessandro e Ida

Contrariamente alle aspettative, Alessandro non è tornato in studio per confrontarsi con Ida, ma per intraprendere nuove conoscenze. La discussione è esplosa quando Ida ha accusato Alessandro di essere salito sul trono poco dopo la fine della loro relazione, un comportamento che lui stesso aveva adottato ora. Le accuse reciproche sono diventate accese, con Ida che ha sottolineato il comportamento geloso di lui e Alessandro ribattendo con accuse sulla mancanza di amore. L'ex coppia ha rivangato il passato, toccando argomenti come il desiderio di Alessandro di frequentare nuovamente Roberta, suscitando ulteriori tensioni.

Il like alla moglie di Justin Bieber

Nel corso della puntata, è emersa un'insolita situazione legata a Hailey Bieber, moglie di Justin Bieber. Alessandro ha svelato che Ida avrebbe fatto scenate di gelosia per dei like che lui aveva messo su Instagram alla celebrità. Questo dettaglio ovviamente ha finito con lo scatenare le reazioni del web, molto divertite, che hanno quindi fatto balzare il nome di Hailey Bieber in tendenza sul vecchio Twitter, ora noto come X. Gli spettatori di Uomini e Donne hanno anche ironizzato sul fatto che proprio il like alla star potrebbe essere stata la causa della rottura tra i due.