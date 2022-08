Morte Olivia Newton John, l’omaggio di Italia 1 con Grease in prima serata A poche ore dalla notizia della scomparsa dell’attrice, Mediaset cambia programmazione e manda in onda il film con John Travolta la sera di mercoledì 9 agosto.

A cura di Andrea Parrella

La morte di Olivia Newton-John cambia la programmazione delle reti Mediaset. Questa sera, martedì 9 agosto, su Italia1 andrà in onda Grease, il film che rese iconica l'attrice, in coppia con John Travolta. La pellicola sostituirà la già prevista puntata di Battiti Live, la cui messa in onda verrà spostata ai prossimi giorni.

L'attrice è morta nelle scorse ore, all'età di 73 anni, per le conseguenze di un cancro che le era stato diagnosticato tempo fa. Aveva da sempre considerato il cancro al seno "un regalo", un modo per ristabilire le priorità e collegarsi con quello che realmente conta nella vita. Lo aveva dichiarato in diverse interviste negli ultimi anni. John Travolta su Instagram in lacrime: "Hai fatto il meglio per le nostre vite. Ci rivedremo. Il tuo Danny, il tuo John".

In una intervista al Guardian aveva dichiarato quanto fosse importante mantenere un approccio positivo nei confronti della malattia: "Penso che sia molto importante mantenere quel messaggio positivo nella testa. Sai, se hai un momento difficile la musica è sempre un grande guaritore». E ha aggiunto: «Se pensi: "Povero me" o "Sono malato", allora starai male. Penso che ogni giorno sia una benedizione. Non sai mai quando il tuo tempo è finito; abbiamo tutti un tempo limitato su questo pianeta e dobbiamo solo esserne grati. Non so cosa sarei adesso, senza. Lo vedo come il viaggio della mia vita. Mi ha dato scopo e intenzione e mi ha insegnato molto sulla compassione. È stato un regalo. Non lo auguro a nessuno, ma per me è stato importante nella mia vita". Ad annunciare la morte dell'attrice, un messaggio della famiglia: