Social World film festival 2023: Margherita Buy madrina, ospiti i Jackal e il cast di Mare Fuori Dal 2 al 9 luglio 2023 si terrà la 13a edizione del Social World Film Festival. Edizione dedicata a Gina Lollobrigida, con Margherita Buy madrina dell’evento. Tra gli ospiti: il cast di Mare fuori, Abel Ferrara, Benedetto Casillo, Guglielmo Scilla, i The Jackal e Maria Vera Ratti.

Il cast di Mare Fuori al Social World Film Festival

La tredicesima edizione del Social World Film Festival di Vico Equense ha aperto battenti con il taglio del nastro del direttore Giuseppe Alessio Nuzzo, insieme al cast di “Mare Fuori”, gli attori: Serena Codato (Gemma), Antonio D’Aquino (Milos), Alessandro Orrei (Mimmo), Francesco Panarella (Cucciolo), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Clara Soccini (Giulia), Giovanna Sannino (Carmela), Maddalena Stornaiuolo (Maddalena).

Margherita Buy ospite nella serata dell'8 luglio

Margherita Buy, vincitrice di sette David di Donatello e otto Nastri d'argento, considerata tra le migliori attrici del cinema italiano, saluterà il pubblico durate la serata di gala di premiazione in programma sabato 8 luglio. In serata, alle 20,30 all’Arena Fellini del Chiostro della SS. Trinità e Paradiso, è avvenuta la proiezione del film d’apertura di questa edizione “La stranezza” di Roberto Andò, anticipato da un contributo video del protagonista Toni Servillo che ha introdotto le tematiche sociali trattate nell’opera.

Gli ospiti e le date del Social World FF

Il festival, che si concluderà il 9 luglio, vedrà tra gli ospiti il premio Oscar Mira Sorvino, che il 6 luglio introdurrà la proiezione del film “La dea dell’amore” di Woody Allen, il regista newyorkese Abel Ferrara che presenta al pubblico il suo ultimo film “Padre Pio” con Shia Labeouf (martedì 4 luglio), e ancora i Casa Surace, Andrea Renzi (4 luglio), Giacomo Rizzo, Andrea Di Maria, Antonella Stefanucci, Brunella Cacciuni, Ilaria Rossi (5 luglio), Abel Ferrara, i The Jackal (6 luglio), Denise Capezza, Michele Rosiello (7 luglio), Maria Vera Ratti (8 luglio) e gli youtuber Simone Paciello in arte Awed (3 luglio) e Guglielmo Scilla in arte Willwoosh (5 luglio).

Il Social World Film Festival è organizzato dalla Città di Vico Equense e sostenuto negli anni dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania.