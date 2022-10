Sanremo 2023, i nomi dei big saranno svelati al Tg1 l’1 o il 2 dicembre Secondo l’AdnKronos, Amadeus svelerà i nomi di tutti i Big, come di consueto al Tg1, entro il 2 dicembre.

L'AdnKronos, in un lancio di agenzia, anticipa il giorno in cui Amadeus svelerà i nomi di tutti i Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023. Come di consueto, il conduttore e direttore artistico comunicherà tutto in collegamento con il Tg1 delle ore 20 e lo farà tra il 1° e il 2 dicembre. Secondo le indiscrezioni, potrebbero essere diversi i collegamenti prima di quella data per dare altre dettagli sul Festival, come per esempio riguardo le conduttrici.

Festival di Sanremo 2023: quello che sappiamo

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, ma saranno presto svelati altri nomi. Amadeus ha scelto Chiara Ferragni per aprire e chiudere il Festival di Sanremo 2023. Gianni Morandi affiancherà Amadeus in tutte le serate del Festival.

Per la seconda volta consecutiva la sezione Giovani non sarà inserita nel Festival, ma si terrà una classifica finale per inserire tre Giovani direttamente in gara tra i Big. Il Festival di Sanremo si terrà tra il 7 e il 13 febbraio 2023 e andrà in onda, come di consueto, su Rai1. Amadeus è al suo quarto Festival di Sanremo consecutivo come conduttore e direttore artistico.

Festival di Sanremo 2023: il toto-cast

I nomi dei cantanti in gara non sono stati ufficializzati, ma secondo il toto-cast i Big del Festival di Sanremo 2023 dovrebbero essere Clementino, LDA, Paola e Chiara, Tiziano Ferro, Levante, Paola Turci, Manuel Agnelli, Ghali, Fedez e Mara Sattei, Annalisa, Luigi Strangis, Madame, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Ariete, Tananai, Sissi, Negramaro, Boomdabash. Siamo nel campo delle ipotesi, ma tra questi nomi potrebbero certamente esserci i Big in gara. È ufficialmente partito il conto alla rovescia e presto sapremo di più su chi parteciperà al Festival di Sanremo 2023, chi salirà sul palco per affiancare Amadeus e quali saranno i grandi ospiti dell'evento.