Cerimonia di giuramento a Palazzo Chigi per i 39 sottosegretari di Stato e dei 6 viceministri del governo Conte. Nella Sala dei Galeoni, a partire dalle 13, i 44 prescelti (assente Michele Geraci tecnico indicato della Lega, impegnato fuori Roma), annunciati ieri sera da un comunicato governativo, hanno giurato nelle mani del presidente del Consiglio, affiancato da Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio, oltre che alla presenza di altri ministri come il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e Barbara Lezzi, ministro per il Sud. Ora la squadra è ufficialmente al completo.

Nessuna notizia per quanto riguarda la distribuzione delle deleghe; il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha preannunciato che sarebbero state date "in settimana, entro giovedì". A chiusura della cerimonia il presidente Conte ha rivolto ai neo membri del suo governo, 25 di area Movimento 5 Stelle (molti parlamentari ma anche membri della squadra di governo presentata prima delle elezioni) e 18 di area Lega (compresi il "tecnico" Luciano Barra Caracciolo) e un rappresentante del Maie, italiani all'estero, le seguenti parole di augurio: