Per quella giornata particolare aveva deciso di condividere la sua passione per il paracadutismo con il figlioletto di 7 anni, facendolo salire a bordo dell'aereo con il quale si sarebbe lanciato. Dopo essersi tuffato nel vuoto dal velivolo con altri membri del club locale di paracadutismo, però, ha dovuto assistere senza poter fare nulla a una scena che nessun padre vorrebbe mai vedere. L'aereo con a bordo il piccolo infatti in pochi minuti ha perso quota, schiantandosi al suolo davanti ai suoi occhi atterriti. È la terribile storia di Kris Kacprzak che, appeso al paracadute su cieli dell'Irlanda, è stato costretto ad assistere alla morte del piccolo Kacper e del pilota del velivolo Neil ‘Billy' Bowditch: gli unici rimasti a bordo dopo il lancio.

Per il genitore quella discesa è durata minuti interminabili durante i quali ha sperato fino all'ultimo che il figlio potesse salvarsi. Appena ha toccato terra, Kris, che vive a Dublino, è corso per un chilometro e perdifiato verso il luogo dell’incidente e da solo ha iniziato a scavare a mani nude tra terreno e resti del relitto, alla disperata ricerca del figlio. Purtroppo però per il piccolo e il pilota non c'e stato nulla da fare. "Kris è un appassionato di paracadutismo e Kacper amava suo padre" ha raccontato un testimone all’Irish Mirror, aggiungendo: "Il pilota era molto rispettato ed esperto. Non abbiamo idea di cosa possa essere successo, ma è una tragedia per le famiglie e per tutta la nostra comunità". Sul caso indagano ora le forze dell’ordine che, dopo aver hanno esaminato il luogo dell’incidente e raccolto le testimonianze dei presenti, hanno sequestrato i resti del Cessna per ulteriori esami sull'aereo.