The Woman in Me, dove comprare il libro di Britney Spears È finalmente disponibile The Woman in Me, il tanto atteso libro di Britney Spears. Se non hai modo di recarti in una libreria fisica, puoi sempre ordinarlo online. Per esempio, ti segnaliamo che è disponibile su Amazon.

È uscito The Woman in Me, il tanto atteso libro di Britney Spears, edito in traduzione italiana da Longanesi. Attraverso questa autobiografia, la pop star che ha fatto la sua fortuna internazionale negli anni Novanta racconta la sua verità sulla sua vita e sulle vicende che tanto hanno fatto parlare i rotocalchi e i suoi fan più affezionati.

Il libro è disponibile in tutte le librerie fisiche, ma se non avete tempo di raggiungerle o non avete un libraio di fiducia, potete sempre ordinarlo su Amazon: sulla piattaforma, il libro è disponibile nel formato cartaceo con copertina rigida e in formato Kindle, se possedete il dispositivo per la lettura digitale.

Di cosa parla The Woman in Me, il tanto atteso libro verità di Britney Spears

Dopo anni di silenzio, nel 2021 Britney Spears parlò per la prima volta in tribunale, raccontando la sua verità sui fatti della sua vita su cui tutti hanno da sempre fatto congetture. Il suo è stato un atto di coraggio che le ha dato la possibilità di riprendere in mano la sua vita e ricominciare.

Questo libro è il racconto di ciò che è successo dopo, è un'intima confessione del percorso soprattutto interiore compiuto. La cantante parla con sincerità e racconta delle dipendenze, degli eccessi, dei suoi amori, della lotta per l'affido dei figli e del controverso rapporto con la famiglia, in particolare con la sorella, ma soprattutto con il padre, in merito al quale non lesina dettagli sulla Conservatorship.