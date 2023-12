Regali di Natale: oltre il 60% di sconto su spazzolini elettrici per tutta la famiglia Hai bisogno di un nuovo spazzolino elettrico o vuoi regalarne uno per Natale? Ecco quali sono i modelli Oral-B e Philips che trovi in offerta su Amazon in questo momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prendersi cura della propria igiene orale è fondamentale: non bisogna assolutamente trascurare la salute dei denti. Per farlo al meglio, è necessario utilizzare gli strumenti giusti: per esempio, potreste cominciare procurandovi il migliore tra gli spazzolini elettrici in circolazione.

Su Amazon, proprio in questi giorni, sono presenti numerosi modelli di spazzolini elettrici in sconto: tra Oral-B e Philips, le versioni disponibili sono veramente tante. I modelli che vi proponiamo in questo articolo sono pensati per ogni situazione specifica: ci sono quelli per gli adulti, quelli per i bambini, quelli per chi ha le gengive particolarmente sensibili. Le offerte che abbiamo raccolto sono significative e permettono di acquistare il dispositivo giusto anche a meno della metà del prezzo.

E se ne approfittaste per fare un regalo di Natale inaspettato, originale e, soprattutto, utile?

Spazzolini elettrici per adulti e bambini in offerta su Amazon

Ecco, quindi, quali sono gli spazzolini elettrici per adulti e bambini con la maggiore percentuale di sconto che abbiamo selezionato per voi sul portale e-commerce. I marchi più affidabili sono certamente Oral-B e Philips, ed è proprio tra i modelli da loro realizzato che abbiamo trovato le opzioni più vantaggiose.

-62% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B PW Smart4500, venduto in confezione con il dentifricio Paste Calm e con la base di ricarica. La batteria ha un'autonomia tale per cui una ricarica completa permette di utilizzare lo spazzolino per circa due settimane. Il timer professionale di due minuti avviserà quando sarà passato il tempo di spazzolatura. Questo modello è compatibile con quasi tutte le testine di ricambio del marchio. L'offerta coinvolge la versione in colore nero.

-55% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO6. Venduto in confezione con la custodia da viaggio e un dentifricio in omaggio, è perfetto per chi ha le gengive particolarmente sensibile. Le setole morbide e l'azione del dentifricio incluso aiutano ad effettuare la pulizia senza creare irritazioni. Il display interattivo fa sì che tutte le impostazioni attive siano facili da visualizzare contemporaneamente e l'intelligenza artificiale aiuta a ripulire entrambe le arcate dentali senza tralasciare alcuno spazio.

-43% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 5N, uno degli spazzolini elettrici più smart e performanti in vendita al momento. Permette di scegliere tra 5 diverse modalità di spazzolamento – Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 5N – pulizia quotidiana, pulizia profonda, denti sensibili, super delicata e sbiancante – ed è venduto in confezione con una custodia per il trasporto e tre testine. La batteria agli ioni di litio dura a lungo e permette di effettuare diversi lavaggi prima di dover ricaricare il dispositivo.

-43% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 8N, un modello che sarà molto apprezzato da chi ama la tecnologia. Grazie al display interattivo, si potranno visualizzare e modificare le impostazioni attive e controllare il livello della batteria. La tecnologia magnetica fa sì che la pressione sui denti e sulle gengive si regoli in automatico, senza creare irritazioni o danni. Sono disponibili sei modalità di pulizia: pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante, super delicata.

-30% di sconto sull'ultimo modello di spazzolino smart Oral-B iO 10, non solo garantisce gengive più sane e denti più bianchi rispetto allo spazzolino tradizionale, combinando l'esclusiva testina rotonda con micro-vibrazioni e oscillazioni delicate, ma grazie all’Intelligenza Artificiale monitora lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti guidandoti verso una pulizia completa.

-35% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Vitality Pro, che permette di scegliere tra 3 diverse modalità di spazzolamento ed ha una batteria a lunga durata. Sul manico è presente un timer che segnala dopo quanto tempo smettere di spazzolare. La testina compatibile con questo modello è rotonda, pensata per raggiungere anche i punti più difficili. L'offerta è pensata per le versioni in nero e in lilla e non per gli altri colori dello stesso modello. Nella confezione è presente anche una testina di ricambio.

-33% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N, apprezzato soprattutto per il suo design elegante, che lo rende perfetto da valutare come idea regalo. L'esperienza di spazzolamento a 360° garantisce una pulizia profonda e completa. Sulla testina è presente un segnalatore colorato che avviserà quando sarà arrivato il momento di sostituirla. In caso di pressione eccessiva in fase di spazzolamento, il dispositivo emetterà un segnale acustico di avvertimento, per proteggere le gengive da danni.

-31% di sconto sullo spazzolino elettrico Philips Sonicare ProtectiveClean 5100. La tecnologia sonica che è alla base del suo funzionamento fa sì che la rotazione della testina elimini anche le macchie più difficili da rimuovere. La pulizia può essere attivata scegliendo tra tre modalità di azione: Clean , White e Gum Care. La tecnologia BrushSync con microchip, integrata nella testina e nel manico dello spazzolino, fa sì che si venga avvisati quando è arrivato il momento di sostituire la testina con una nuova.

-26% di sconto sullo spazzolino elettrico per bambini Oral-B a tema Topolino, il regalo perfetto per i più piccoli amanti di Mickey Mouse. Gli adesivi presenti nella confezione renderanno più divertente il lavaggio, per il quale è possibile scegliere tra la modalità pulizia quotidiana e la modalità super delicata. Nella confezione è compresa anche la base di ricarica e stazionamento su cui fissare lo spazzolino quando non è in uso. Grazie alla sua azione, sarà rimossa una percentuale di placca particolarmente elevata.

-17% di sconto sullo spazzolino elettrico per bambini Oral-B Frozen edition, pensato per i bambini amanti del cartone Disney che abbiano dai 3 anni in su. Le setole utilizzate per realizzare la testina sono extra-morbide, pensate proprio i denti appena usciti. I bambini potranno divertirsi a personalizzare il manico, grazie agli adesivi a tema inclusi nella confezione. Grazie all'applicazione Disney Magic Timer associata, lavare i denti sarà divertente, perché permetterà di guadagnare altri adesivi da attaccare sul manico o dove si vuole.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.