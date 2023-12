Migliori zaini Estpak di gennaio 2024: i 10 modelli più adatti per ogni occasione Ecco i top 10 zaini Eastpak suddivisi per tipologia e contesto di utilizzo: dai modelli più capienti consigliati per la scuola e il lavoro, a quelli più piccoli per il tempo libero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 10

Gli zaini Eastpak rappresentano un'icona nell'universo delle borse da spalla. Con un design distintivo e una storia che affonda le radici nella produzione di borse per l'esercito americano, il marchio ha saputo attirare l'attenzione dei giovani e degli adulti di tutto il mondo, realizzando zaini che si adattano a diverse occasioni d'uso: scuola, lavoro e tempo libero.

La decisione del prodotto è puramente soggettiva e personale. Quel che è certo è che ogni zaino Eastpak è riconosciuto dagli utenti per la sua ergonomia, comodità e resistenza.

Nel corso del tempo il brand americano ha realizzato diversi modelli e menzionarli tutti sarebbe difficile. Per tal motivo questa guida all'acquisto ha lo scopo di selezionare i 10 migliori zaini Eastpak del 2024 scelti in base al contesto di utilizzo.

Migliori Zaini Eastpak per la scuola

Gli zaini Eastpak per la scuola sono conosciuti per il loro stile casual e funzionale, spesso caratterizzato da linee pulite e design minimalisti. A seguire sono proposti sia i modelli più iconici come il Padded Pak'r, ma anche quelli più sofisticati e capienti come il Provider o il Pinnacle. Gli articoli proposti sono di diversa capienza e sono consigliati a specifici corsi di studi.

1. Eastpak Padded Pak'r nero

il migliore per le elementari

Consigliato per: studenti che necessitano di uno zaino comodo, leggero ed economico.

Pro: le giunture con doppie cuciture piatte e nastrate sono molto resistenti.

Contro: la base non è molto solida.

Per chi desidera acquistare un modello economico ma al tempo stesso di qualità, consigliamo l'Eastpak Padded Pak'r nero: uno zaino standard versatile e affidabile che si distingue per la sua semplicità e funzionalità. Questo modello da 24 litri è il più iconico della linea Eastpak ed è il più venduto. Presenta un ampio scomparto principale per i libri e quaderni ed è dotato di una pratica tasca frontale con chiusura a zip, che consente di organizzare e accedere facilmente agli oggetti.

Altri modelli consigliati per le elementari

2. Eastpak Provider Black

il migliore per le medie

Consigliato per: studenti delle scuole medie.

Pro: la maniglia gommata per il trasporto a mano evita l'eventuale affaticamento delle spalle.

Contro: il fondo non è rinforzato.

L'Eastpak Provider black è uno zaino da 33 litri dotato di due scomparti principali e di un organizer separato, ideale per tenere in ordine penne, chiavi e altri piccoli oggetti. Sono presenti anche cinghie di compressione per assicurare che il carico rimanga ben equilibrato. Inoltre, il manico sagomato in gomma facilita il sollevamento e il trasporto dello zaino quando necessario.

Altri modelli per le medie consigliati

3. Eastpak Pinnacle

il migliore per la scuola superiore

Consigliato per: studenti delle scuole superiori e università.

Pro: il modello ha un buon rapporto qualità prezzo; la tasca anteriore in rete con cerniera la rende ancora più pratico e capiente di altri modelli.

Contro: non si riscontrano contro.

L'Eastpak Pinnacle è considerato dagli utenti come uno dei migliori zaini Eastpak disponibili nel 2023. É un modello unisex con un design sobrio e versatile. La sua ampia capacità di 38 litri permette di trasportare comodamente il materiale scolastico. Inoltre, con due scomparti principali, si ha spazio sufficiente per libri e laptop.

Altri modelli per la scuola superiore

Migliori Zaini Eastpak per il lavoro

Gli zaini Eastpak destinati all'ambito professionale sono dotati di scomparti ben organizzati per ospitare documenti, laptop e dispositivi elettronici in modo sicuro e accessibile. Tre sono i modelli consigliati, ognuno con la sua peculiarità: Out of Office, Austin e Back to Work.

4. Eastpak Out of Office black

il migliore per laptop

Consigliato per: lavoratori e professionisti.

Pro: il modello presenta una chiusura a zip con doppio cursore ed è disponibile in diversi stili e colori. É dotato di un vano imbottito porta pc con linguetta di blocco.

Contro: le cuciture non sono molto resistenti se lo zaino raggiugne un peso eccessivo.

L'Eastpak Out of Office black è realizzato per i professionisti che desiderano un'opzione pratica e comoda per portare con sé gli strumenti di lavoro essenziali. Il modello è dotato di un ampio scomparto principale con chiusura a zip per mantenere tutto ordinato e immediatamente accessibile. Inoltre, dispone di una tasca frontale e di una custodia per laptop da 13 pollici. Presenta una buona capienza di 27 litri.

Altri zaini Eastpak per laptop

5. Eastpak Austin black

il migliore in stile vintage

Consigliato per: coloro che cercano uno zaino old school da portare a lavoro.

Pro: il modello presenta una fibbia con chiusura robusta e una custodia laptop imbottita. Nel lato vi è un portaborracce.

Contro:le tasche laterali, a causa della conformazione sono un po' scomode da aprire e poco spaziose.

Se si desidera acquistare un prodotto leggero e sottile, si consiglia l'Eastpak Austin da 18 litri, un zaino pratico e ben progettato con chiusura a fibbia e a bottone.

Tutti i punti di unione sono rinforzati con cuciture piatte e doppie.

Altri zaini Eastpak vintage consigliati

6. Eastpak Back to Work

il migliore con custodia hi-tech

Consigliato per: chi viaggia spesso per lavoro e ha bisogno di portare sempre con sé il Pc.

Pro: questo zaino offre ampio spazio per laptop

Contro: non si riscontrano contro

Se si vuole acquistare uno zaino dalla buona capienza, si consiglia l'Eastpak Back to Work dotato di 27 litri di capacità.

Questo modello presenta un scompartimento principale accessibile tramite chiusura lampo con un'ampia area per organizzare gli oggetti. Inoltre, è dotato di una tasca specificamente progettata per laptop, con un'imbottitura che permette di proteggere il computer da eventuali urti accidentali.

Altri zaini con custodia hi-tech consigliati

I migliori zaini Eastpak per il tempo libero

Esistono tipologie di zaini Eastpak più adatte al tempo libero: queste offrono spazio sufficiente per ospitare gli oggetti essenziali come bevande, snack, abbigliamento extra e altro ancora, consentendo di godersi appieno le attività all'aperto o le passeggiate in città. Quattro i modelli proposti: Orbit, Wyoming, Tutor e Ultimate.

7. Eastpak Orbit

il migliore per il tempo libero

Consigliato per: viaggi brevi o uscite con gli amci in cui è necessario trasportare solo pochi oggetti essenziali.

Pro: la dimensione compatta e il peso leggero lo rendono perfetto per le passeggiate, pic-nic o escursioni giornaliere.

Contro: ha un unico scompartimento interno.

Lo zaino Eastpak Orbit da 10 litri è un modello compatto e leggero progettato per chi desidera un'opzione più piccola e gestibile. Lo si può indossare comodamente per avere a portata di mano gli oggetti essenziali per il tempo libero, come una bottiglia d'acqua, una fotocamera o uno snack. É costituito da uno scomparto principale e una tasca frontale.

Altri modelli per il tempo libero consigliati

8. Eastpak Wyoming

il migliore con base e maniglia in pelle

Consigliato per: coloro che cercano uno zaino perfetto per l'uso quotidiano.

Pro: la tasca anteriore con chiusura a cerniera consente di tenere piccoli oggetti come chiavi, telefoni cellulari e snack facilmente accessibili e ben organizzati. Il modello è disponibile in diversi colori.

Contro: alcuni acquirenti criticano la rigidità degli spallacci.

Lo zaino Eastpak Wyoming è stato progettato per durare nel tempo e offrire comfort durante tutto il giorno. Il fondo in pelle impermeabile protegge il contenuto da eventuali condizioni atmosferiche avverse. Con un volume di 24 litri, offre spazio sufficiente per una varietà di oggetti. La tasca frontale con chiusura a cerniera è perfetta per riporre piccoli oggetti.

Altri modelli con base in pelle consigliati

9. Eastpak Tutor blu

il migliore da viaggio

Consigliato per: viaggi d'affari o vacanze più lunghe: la sua versatilità lo rende ideale per chiunque abbia bisogno di uno zaino affidabile e spazioso.

Pro: questo modello è estremamente capiente e presenta numerose tasche interne che permettono una divisione accurata del materiale.

Contro: il modello è poco economico. Nella nostra guida vi sono altri zaini Eastpak più economici se si dispone di un budget limitato.

Lo zaino Eastpak Tutor blu, nella sua affascinante colorazione "ultra marine", ha una capienza di 39 litri e rappresenta una scelta impeccabile per chi cerca stile e funzionalità.

Presenta due ampi scomparti principali, un pratico organizer integrato e numerose tasche interne.

Altri modelli da viaggio consigliati.

10. Eastpak Ultimate grigio

il migliore per capacità

Consigliato per: chiunque desideri uno zaino capiente e ben organizzato. È perfetto per i viaggi di lunga durata o escursioni all'aperto.

Pro: con 42 litri di capacità, offre molto spazio per organizzare e trasportare una vasta gamma di oggetti. Il manico fisso semplifica il sollevamento e il trasporto anche quando lo zaino sfrutta il massimo della capienza.

Contro: non si riscontrano contro.

Per chi vuole acquistare lo zaino Eastpak più grande, si consiglia questo Eastpak Ultimate grigio, disponibile nel catalogo anche in tanti altri colori. Questo modello ha una capacità di 42 litri, la sua organizzazione interna è ben studiata, i due ampi scomparti principali consentono di separare gli oggetti in modo efficiente.

Il design è completato da un manico fisso che facilita il sollevamento e il trasporto, oltre a un pratico portachiavi.

Altri zaini da 42 litri consigliati

Come scegliere i migliori zaini Eastpak?

È importante sottolineare che la scelta dipende dalle preferenze individuali di ciascuno. Non esistono zaini adatti ad un'unico contesto di utilizzo, ma modelli che, a seconda delle caratteristiche (ad esempio la capacità, il design e colore) sono maggiormente consigliabili ad un ambito d'uso specifico. Ci sono tipologie più capienti che potrebbero essere più adatte alla scuola o al lavoro, altre invece più piccole scelte magari dagli outdoors .

Tipologia e contesto di utilizzo

Diverse sono le tipologie di zaini realizzate: per i bambini delle scuole elementari si consigliano zaini dalle dimensioni ridotte, progettati per non affaticare le spalle.

Per gli studenti delle scuole medie e superiori, Eastpak offre zaini più capienti e robusti, che possono ospitare libri di testo, notebook e apposite tasche per laptop o tablet.

Per il lavoro vi sono prodotti dalla media capienza, dotati di appositi scomparti porta PC; mentre per il tempo libero si consigliano modelli di piccola capacità che servono a trasportare solo gli oggetti essenziali.

Eastpak Padded Pak'r

Il Padded Pak'r è lo zaino più famoso e venduto dall'azienda americana, utilizzato soprattutto a scuola. Questo modello iconico offre un ampio scomparto principale e una pratica tasca frontale con chiusura lampo. Ha un design semplice ed è disponibile in diverse variazioni di colore. Presenta una capacità di 24 litri. I prezzi solitamente si collocano in un intervallo che va dai 35 ai 70 euro.

Eastpak Out of Office

Molto apprezzato è l'Eastpak Out of Office. Con questo zaino è possibile trasportare laptop, libri, documenti e altri oggetti essenziali. Ha una pratica tasca frontale con zip che offre spazio per riporre in modo organizzato oggetti più piccoli, come penne, telefoni cellulari o chiavi. Inoltre, presenta una maniglia superiore per il trasporto a mano. Ha una capacità di 27 litri ed è ideale per il lavoro, essendo dotato di una tasca porta PC. Della stessa capienza esiste anche un'altra linea chiamata Back to work.

Il prezzo è solitamente tra i 40 e gli 80 euro.

Eastpak Provider

Il Provider è ancor più capiente del Padded Pak’r, vista la capacità di 33 litri che lo rende particolarmente adatto per gli studenti delle scuole medie. Ha uno stile più strutturato rispetto ad altri modelli Eastpak, disponendo di numerosi scomparti, tra cui uno quello principale per laptop, libri e documenti, e una tasca frontale con zip che offre spazio per oggetti più piccoli, come penne, telefoni cellulari e chiavi.

In generale, il prezzo si colloca solitamente tra i 70 e i 100 euro o più.

Eastpak Orbit

L'Eastpak Orbit è un piccolo zaino da 10 litri dalla forma compatta, noto per la sua portabilità e praticità: presenta un design compatto e minimale, ideale per chi desidera un'opzione leggera e facile da trasportare nel tempo libero. Ha una forma rettangolare con spallacci regolabili.

Il prezzo si aggira intorno ai 30-65 euro.

Eastpak Austin

Eastpak Austin è uno zaino con capacità di 18 litri che presenta un design classico e pratico, con un tocco di stile urbano, ispirato ai modelli vintage di Eastpak, con linee pulite e un aspetto retrò-moderno.

Il prezzo oscilla tra 40 e 70 euro.

Eastpak Wyoming

L'Eastpak Wyoming è uno zaino robusto e versatile, con capacità di 24 litri, che offre un mix di stile, funzionalità e durabilità. É solitamente dotato di chiusure lampo resistenti che servono a proteggere tutto ciò che è contenuto all'interno e presenta anche una solida base in pelle. Il prezzo oscilla tra i 50 e 80 euro.

Eastpak Pinnacle

L'Eastpak Pinnacle presenta 38 litri di capienza ed è considerato da molti come uno dei migliori zaini Eastpak del 2023. Oltre allo scomparto principale, l'articolo è dotato di tasche aggiuntive, sia all'interno che all'esterno. Questo modello è versatile ed è perfetto per le scuole superiori.

I prezzi sono più alti rispetto ad altri modelli e vanno da 50 a 150 euro.

Eastpak Tutor

Un modello ancor più capiente del precedente è l'Eastpak Tutor dotato di due ampi scomparti principali espandibili che offrono spazio sufficiente per organizzare e trasportare una varietà di oggetti. É perfetto per i viaggi di lunga durata.

La base rinforzata contribuisce a mantenere la forma dello zaino e a proteggere il contenuto interno. Presenta un'elevata capacità di 39 litri e si trova in vendita su Amazon ad un prezzo compreso tra 90 e 120 euro

Eastpak Ultimate

L'Eastpak Ultimate è uno zaino spazioso e ben progettato, ideale per chi ha bisogno di portare con sé molti oggetti e desidera un'organizzazione interna efficace. Ha una capacità di 42 litri ed è lo zaino Eastpak più grande.

Questo articolo è ideale per i viaggiatori. La sua capienza generosa e la varietà di scomparti consentono di organizzare e trasportare comodamente tutto ciò di cui si ha bisogno.

Il prezzo si aggira intorno ai 70-100 euro.

Prezzo

Il prezzo è uno dei fattori determinanti quando si tratta di scegliere il miglior zaino per la scuola. Il marchio offre una vasta gamma di modelli, che spaziano dai più accessibili a quelli di fascia media e alta. I modelli più economici offrono un'opportunità di accesso alla qualità e al design distintivo di Eastpak a un prezzo contenuto, rendendo questi zaini una scelta popolare tra gli utenti con budget limitato, di solito compreso tra i 30 e 55 euro.

Allo stesso tempo, i modelli di fascia media, che hanno un prezzo compreso tra 60 e 75 euro, rappresentano un ottimo equilibrio tra qualità, funzionalità e prezzo e sono adatti a coloro che cercano un prodotto affidabile che duri nel tempo, senza dover spendere necessariamente una fortuna. Per chi invece ricerca caratteristiche avanzate, i modelli innovativi di fascia alta offrono soluzioni comprese tra gli 80 e 130 euro.

Capienza

I modelli standard di Eastpak offrono una capacità media di 24 litri, un'opzione ideale per chi necessita di portare con sé un carico leggero. Parallelamente, sono disponibili versioni mini, contenenti appena 10 litri, ottimali per coloro che desiderano viaggiare leggeri e portare con sé soltanto pochi oggetti essenziali.

D'altra parte, gli zaini di maggior capienza, con una capacità che va da 33 a 42 litri, sono stati progettati per soddisfare le esigenze di chi richiede uno spazio extra. Questi sono adatti all'ambiente lavorativo, poiché permettono di trasportare agevolmente documenti di lavoro e dispositivi tecnologici.

Resistenza

"Quanto dura uno zaino Eastpak"? Il marchio è noto per la produzione di articoli di qualità che durano nel tempo. Molti acquirenti, infatti, riportano che questi zaini resistono per anni se trattati con cura. Alcuni di essi offrono persino garanzie a vita, il che dimostra la loro attenzione nel creare prodotti di ottima fattura.

Bisogna precisare che la durata esatta può variare da caso a caso, tuttavia, molti utenti riportano che alcuni modelli possono durare da 2 a 4 anni se trattati con cura. Per massimizzarne la durata si consiglia di evitare il sovraccarico e di pulirlo quando possibile.

Dove poter acquistare uno zaino Eastpak?

Se stai cercando i migliori zaini Eastpak puoi esplorare le opportunità offerte da Amazon, la più rinomata piattaforma di e-commerce. Amazon offre una vasta gamma di modelli, alcuni dei quali potrebbero essere in sconto per un periodo di tempo limitato, con una varietà di stili e capacità. Prima di prendere una decisione, puoi approfondire la tua ricerca leggendo le recensioni degli acquirenti, che potrebbero fornirti informazioni interessanti sul prodotto che vorresti acquistare.

