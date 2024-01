Libri da leggere assolutamente: le novità di gennaio 2024 Anno nuovo, nuove uscite letterarie: 15 idee divise per generi letterari, per soddisfare tutti i tipi di lettore, passando dalla narrativa ai true crime, fino ad arrivare ai saggi e ai romanzi per ragazzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Con l'arrivo del nuovo anno, si avvicinano anche tutte le nuove uscite letterarie di Gennaio 2024. I nuovi libri in uscita sono davvero tantissimi, tra autori italiani e stranieri, e la scelta è davvero ampia: Toshikazu Kawaguchi, Michela Murgia, Silvia Avallone, Rebecca Yarros, Banana Yoshimoto e tanti altri.

In questa lista abbiamo selezionato 15 tra i libri in uscita tra il primo e il secondo mese dell'anno, tutti pre-ordinabili su Amazon.it. Non è una classifica: i libri sono divisi per genere, spaziando dalla grande narrativa ai libri per ragazzi, passando anche per i graphic novel e la saggistica. Dal mondo del caffè più magico di Tokyo in "Quando il caffè è pronto", ai reami fantastici di Cassandra Clare in "Lo scudo del principe", passando per una Roma storica in "Dalla stessa parte mi troverai" eccovi la nostra lista.

1. Quando il caffè è pronto, Toshikazu Kawaguchi

L'autore più atteso

Il romanzo più atteso dell'anno è, sicuramente, "Quando il caffè è pronto" di Toshikazu Kawaguchi, edito da Garzanti e tradotto in italiano da Daniela Guarino. Quinto e ultimo (almeno per adesso) romanzo che raccoglie racconti dal caffè più famoso del mondo, si va ad aggiungere ai primi quattro, pubblicati in Italia tra il Gennaio 2021 e il Febbraio 2024 che hanno venduto 750.000 copie complessivamente.

Protagonisti di questi racconti sono: la piccola Yuki, che non riesce a superare il divorzio dei suoi genitori; Megumi, che deve scegliere il nome da dare a suo figlio senza avere accanto l'uomo che ama; Ayame e Tsumigu, amiche che hanno permesso all'orgoglio di mettersi tra loro. Tre racconti che si intrecciano all'interno del caffè dove tutti hanno una seconda chance, potendo rivivere un momento della propria vita, a patto che tutto ciò avvenga prima che il caffè ordinato si freddi. Il libro perfetto per chi cerca una coccola, un luogo in cui rifugiarsi per dare sfogo alle emozioni.

La lunghezza: 180 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

2. Elizabeth Finch, Julian Barnes

Il romanzo di narrativa straniera

Grande ritorno nel mondo della narrativa straniera è quello di Julian Barnes che torna con il romanzo "Elizabeth Finch", edito in Italia da Einaudi e tradotto in italiano da Susanna Basso. Acclamatissimo autore inglese nato nel 1946, con questo romanzo l'autore ci racconta una docente universitaria attraverso gli occhi di uno dei suoi studenti, ormai in là con gli anni, che decide di prendere in mano uno dei progetti da lei lasciati incompiuti.

Dalle idee rivoluzionarie su temi come Creazione, amore, pensiero unico e altri aspetti di vita, quest'insegnante ha influenzato la vita di Neil, costellata di innumerevoli insuccessi. Il romanzo giusto per chi ama il genere accademico, ma anche per chi passa molto tempo a riflettere sul proprio passato e sulla propria formazione, ricordando i propri idoli e modelli giovanili.

La lunghezza: 184 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, per adesso è disponibile solo in copertina rigida.

3. Cuore nero, Silvia Avallone

Il romanzo di narrativa italiana

Quinto romanzo dell'autrice che ha vinto il Campiello Opera Prima con la sua opera di debutto, "Acciaio", Silvia Avallone ritorna a fine gennaio con "Cuore nero", un romanzo che narra "una storia di condanna e di salvezza che indaga le crepe più buie e profonde dell'anima per riempirle di compassione, di vita e di luce".

Al centro della storia due ragazzi che hanno conosciuto il male ai due antipodi: uno l'ha subito, l'altra l'ha inflitto. Sfondo della loro storia è un borgo di nome Sassaia, incastonato tra le montagne. Definito il romanzo più maturo dell'autrice, "Cuore nero" è una lettura perfetta per chi non ha paura di guardarsi dentro, toccando e riconoscendo anche le sue parti più oscure, senza però perdere la speranza nel futuro.

La lunghezza: 368 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

4. Reminders of Him, Colleen Hoover

La regina dei romance

Ritorna, per tutti gli appassionati di #BookTok, la regina del romance americana, Colleen Hoover, con il suo ultimo romanzo "Reminders of Him – La parte migliore di te", edito in Italia da Sperling & Kupfer, e tradotto in italiano da Roberta Zuppet. Diventata ormai un'icona delle storie d'amore piene di dramma e dolore, la Hoover non si smentisce nemmeno questa volta.

Protagonista della storia è Kenna Rowan, appena uscita di prigione, che desidera solo rifarsi una vita con sua figlia Diem, che non ha mai conosciuto. Nessuno, però, nella sua città vuole renderle la vita facile, tranne il proprietario del bar più importante della comunità, Ledger Ward. Se avete familiarità con le opere precedenti di Colleen Hoover, sapete già che questo libro è perfetto per chi non ha paura di piangere e non teme una storia d'amore in cui non tutto è rosa e fiori.

La lunghezza: 336 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, per adesso è disponibile solo in copertina rigida.

5. Cause innaturali, Patricia D. Cornwell

Il giallo di finzione

Parte di una serie che comprende ben 27 libri, "Cause innaturali" è l'ultimo romanzo di Patricia Cornwell con protagonista l'antropologa Kay Scarpetta, edito in Italia da Mondadori, e tradotto in italiano da Sara Crimi e Laura Tasso.

Il crimine, questa volta, viene compiuto in un campeggio e le due vittime sono così sfigurate da risultare irriconoscibili. In più, sulla scena del delitto viene rinvenuta un'impronta così grande che non può appartenere ad un essere umano. Suspence, fantasmi del passato, mistero e la familiare penna della Cornwell rendono questo libro la lettura perfetta per chi vuole dare inizio al 2024 con un thriller che lo tenga sull'orlo della sedia.

La lunghezza: 348 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, per adesso è disponibile solo in copertina rigida.

6. Dalla stessa parte mi troverai, Valentina Mira

Il true crime italiano

Secondo libro scritto da Valentina Mira, "Dalla stessa parte mi troverai" è edito da SEM e fa parte della collana Italian Tabloid, che si concentra sul true crime italiano (che venga da serie tv, film o podcast). Gli eventi narrati ruotano intorno alla strage di Acca Larenzia del 7 gennaio 1978.

Tanti, però, sono i sottotemi che vengono affrontati, a iniziare da "una disamina dei miti dell'ultradestra e, al tempo stesso, una riflessione sul corpo della donna, e sui ruoli di vittima e carnefice". Un libro crudo, consigliato a chi ama il genere true crime.

La lunghezza: 256 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

7. Lo scudo del principe, Cassandra Clare

Il fantasy per eccellenza

Conosciuta soprattutto per la sua saga composta da tantissimi romanzi, "Shadowhunters", questa volta Cassandra Clare ritorna sulle scene letterarie con il primo volume di una nuova saga fantasy, "Lo scudo del principe", edito in Italia da Mondadori e tradotto in italiano da Roberta Maresca e Alessandra Roccato.

Un nuovo mondo, con nuovi personaggi e un nuovo sistema magico che si concretizza nelle figure di Kel e Lin Caster che si incontrano, quasi come se il destino li volesse insieme, e subito si trovano a dover fronteggiare segreti oscuri che cambieranno per sempre la loro percezione del mondo in cui vivono. Se siete amanti del fantasy, e non vi dispiace immergervi in un nuovo mondo fittizio, allora questo è il libro che fa per voi. Sempre che non vi dispiaccia dover aspettare, poi, il seguito.

La lunghezza: 540 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, per adesso è disponibile solo in copertina rigida.

8. Iron Flame, Rebecca Yarros

Il seguito dell'attesissimo young adult

Dopo l'incredibile successo del primo volume, che ha venduto quasi 3 milioni di copie in tutto il mondo, Rebecca Yarros ritorna con "Iron Flame", secondo volume della saga della scuola di draghi, edito in Italia da Sperling & Kupfer e tradotto in italiano da Marta Lanfranco e Angela Ricci.

Le avventure di Violet all'accademia militare di Basgiath continuano: le prove affrontate nel primo volume erano solo l'inizio; il difficile inizierà adesso, non solo a causa delle altre prove di addestramento, ma anche a causa del vicecomandante che pare voglia dimostrare a tutti i costi che Violet non è all'altezza di far parte della scuola. Lungo, avvincente ed emozionante, questo libro è perfetto per tutti i ragazzi che amano i fantasy intrisi di romance.

La lunghezza: 672 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

9. Ballata per Sophia, Filipe Melo e Juan Cava

La graphic novel

Per gli amanti delle graphic novel, arriva un lavoro a due mani tra Filipe Melo, musicista, regista e scrittore portoghese e Juan Cavia, illustratore e scenografo: "Ballata per Sophie" è una graphic novel edita da Tunué e tradotta in italiano da Ada Milani.

La trama parte da Sofia, una stagista che riesce ad ottenere un'intervista con il leggendario pianista Julien Bubois; egli, inizialmente restio, inizia ad aprirsi e a parlarle della sua vita. Da qui parte un racconto autobiografico che toccherà tutti gli aspetti della sua vita, anche quelli più segreti. Imperdibile per gli amanti del genere, la graphic novel tratta temi molto profondi.

La lunghezza: 320 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, per adesso è disponibile solo in copertina rigida.

10. Che significa diventare adulti?, Banana Yoshimoto

Il saggio adatto a tutte le età

È un saggio, un altro dei libri più attesi in questo primo mese del 2024: "Che significa diventare adulti?" è un libro che svela una versione inedita del famosissimo e amatissimo scrittore giapponese Banana Yoshimoto. Libro molto breve, in Italia è edito da Feltrinelli e tradotto in italiano da Gala Maria Follaco.

Lo stesso Yoshimoto descrive il libro così: "Ho cercato di scrivere un libro che funzionasse un po' come un amuleto. Pieno zeppo dei miei migliori auspici". Il saggio, provando a rispondere ad alcune delle domande più comuni che si pongono tutti, vuole regalare un po' di serenità nei momenti più difficili. Il libro che fa al caso di chi ha bisogno di rimettersi in comunicazione con se stesso, per recuperare il senso della vita.

La lunghezza: 96 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

11. Nonostante tutto – La mia vita nella scienza, Katalin Karikó

L'autobiografia

Edita da Bollati Boringhieri, "Nonostante tutto – La mia vita nella scienza" è l'autobiografia di Katalin Karikó, la donna responsabile della creazione dei vaccini contro il Covid, che ha salvato milioni di vite.

Una storia avvincente, raccontata in prima persona da una donna che non ha mai smesso di lottare e di credere nel suo lavoro, affrontando mille ostacoli e rimanendo ferma nei suoi obiettivi e nelle sue convinzioni. Il libro perfetto per chi vuole conoscere le figure che hanno cambiato e continuano a cambiare il nostro secolo.

La lunghezza: 352 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, per adesso è disponibile solo il copertina rigida.

12. Qualcuno che conoscevo, Francesca Mautino

Il romanzo d'esordio

È uno dei debutti più attesi di questo 2024, quello di Francesca Mautino che pubblica il suo primo romanzo, "Qualcuno che conoscevo", edito da Longanesi. La scrittrice ha già scritto per la televisione. Il suo romanzo si può considerare parte di un genere che sta avendo molto successo negli ultimi tempi: un mistero intriso di comicità.

La storia ruota intorno a Valentina, una trentenne madre di tre gemelle, che un giorno viene trascinata all'interno di un mistero vecchio di dieci anni che la coinvolge da vicino, ma non troppo. Con entusiasmo e sagacia, la protagonista si trasforma in un'improbabile ma tenace investigatrice. Un personaggio molto moderno, in cui convivono mille sfaccettature: senso di inadeguatezza, acume e vitalità. Un romanzo perfetto per gli amanti del mistero, ma anche per gli amanti delle storie contemporanee.

La lunghezza: 304 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, per adesso è disponibile solo in copertina rigida.

13. Il colore viola, Alice Walker

La riedizione in occasione del film

Vincitore del Premio Pulitzer e del National Book Award, "Il colore viola" di Alice Walker viene ripubblicato in una nuove edizione in Italia da Sur, in occasione dell'uscita del film, con traduzione in italiano di Andreina Lombardi Bom.

La trama ruota intorno a due sorelle di colore, Celie e Nettie, che scappano da un padre violento e da un passato di abusi; dopo essersi perse di vista inizialmente, le due sorelle si rincontreranno a distanza di anni. Un romanzo che ancora fa successo grazie alla sua narrativa inventiva e ai suoi personaggi imperfetti e reali. Perfetto per gli amanti dei romanzi storici e per coloro che vogliono prepararsi alla visione del film.

La lunghezza: 346 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

14. Dare la vita, Michela Murgia

Il saggio postumo

Con uscita postuma alla sua autrice, "Dare la vita" è un saggio di Michela Murgia edito da Rizzoli, che ruota tutto intorno alle famiglie queer, ponendosi un grande interrogativo: si può costruire una famiglia senza vincoli di sangue? La risposta, secondo l'autrice, è si.

Partendo dalla propria esperienza personale, Michela Murgia racconta un altro modello di maternità, quello che da la vita in senso non biologico. Un saggio che narra le infinite sfaccettature degli affetti e dei legami parentali: una spiegazione raccolta in un piccolo pamphlet di come il diverso non riduca ma amplifichi l'amore.

La lunghezza: 128 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

15. Spare – Il minore, Prince Harry

Il più venduto del 2023

In caso siate alla ricerca del romanzo più venduto dello scorso anno, "Spare – Il minore" è la risposta alle vostre domande. Edito da Mondadori e tradotto in italiano da Sara Crimi, Manuela Faimali e Valeria Gorla, il romanzo è l'autobiografia del principe Harry, fratello minore di William.

Piena di confessioni scioccanti che hanno aperto innumerevoli discussioni sul web, l'autobiografia è scritta con cruda e implacabile onestà ed è stata un vero e proprio fenomeno culturale, diventando il libro più venduto in Italia da Gennaio a Dicembre 2023.

La lunghezza: 540 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, per adesso è disponibile solo in copertina rigida.

