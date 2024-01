Dare la vita: dove comprare il libro di Michela Murgia uscito postumo A partire da oggi, 9 gennaio, è disponibile in libreria “Dare la vita”, l’ultimo libro di Michela Murgia, pubblicato postumo alla sua scomparsa dalla casa editrice Rizzoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È uscito oggi in libreria Dare la vita, l'ultimo libro di Michela Murgia pubblicato postumo per Rizzoli. La scrittrice, venuta a mancare il 10 agosto, in queste pagine approfondisce il suo pensiero sulle famiglie queer e su cosa significa essere legati a qualcuno al di là delle definizioni e dei vincoli dettati dalla legge e dalla religione.

Il saggio realizzato a cura di Alessandro Giammei è disponibile in tutte le librerie fisiche e sulle piattaforme online; per esempio, potete acquistarlo su Amazon, dove è già tra i libri più venduti del momento.

Di cosa parla Dare la vita, l'ultimo libro di Michela Murgia

In Dare la vita, l'attivista e scrittrice Michela Murgia indaga in maniera lucida e puntuale la questione della queerness familiare, perché, come ci tiene a precisare, è un argomento su cui non è più possibile tacere e, al contrario, è necessario e urgente affrontare la questione anche dal punto di vista sociale e politico.

A partire dalla sua esperienza personale e, quindi, da racconti che la coinvolgono in prima persona, fornisce esempi che chiariscono quanto i legami dell'anima possano essere indissolubili, affidabili e preziosi tanto quanto quelli di sangue.

