Sei vigili del fuoco in servizio a Parigi sono stati sospesi per ordine dei vertici del Corpo dei pompieri francesi dopo essere finiti sotto inchiesta per stupro. Ad accusarli è una studentessa norvegese di venti anni secondo la quale i sei avrebbero abusato di lei all'interno della loro caserma nel XIV arrondissement di Parigi. I fatti risalgono alla notte tra venerdì a sabato quando diversi pompieri si erano dati puntamento in un locale poco lontano dalla caserma per celebrare la partenza di un collega. Qui i sei avrebbero incontrato la ragazza con la quale si sarebbero allontanati verso un altro locale per bere. Infine tutti avrebbero fatto ritorno in caserma dove si sarebbe consumato un rapporto sessuale consenziente tra la giovane e uno dei pompieri. A questo punto sarebbe scatta la violenza sessuale degli altri presenti.

La studentessa infatti ha spiegato di aver un rapporto sessuale consenziente con uno dei pompieri ma poi di essere stata aggredita anche dagli altri alla presenza dello stesso vigile del fuoco. La ragazza ha spiegato di essere stata violentata da "6 o 7" vigili del fuoco e di essersi poi rinchiusa nei bagni della caserma dove la mattina seguente uno dei suoi amici è andato a prenderla. Le indagini sono solo all'inizio e potrebbero coinvolgere anche altri pompieri per omessa vigilanza visto che comunque la ragazza è stata fatta entrare in caserma .

Sul caso è stata avviata anche una inchiesta interna che ha portato alla sospensione di 8 pompieri. "Queste azioni non possono essere tollerate. Sono contrarie ai valori dei vigili del fuoco di Parigi che devono essere esemplari, il che ovviamente è il caso della stragrande maggioranza di loro. Se le accuse di stupro saranno dimostrate, mostreremo la massima fermezza" ha dichiarato il capo dei pompieri di Parigi.