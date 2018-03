Probabilmente quella rapina subita 16 anni prima l’aveva pure dimenticata. Eppure a distanza di tanto tempo è riuscito a ritrovare il Rolex che gli era stato rubato. Protagonista è un uomo di 49 anni che, per puro caso, si è ritrovato di fronte il suo vecchio orologio – sottrattogli durante una rapina a Cattolica nel 2002 – ad una fiera dell’antiquariato a Parma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno accertato che si trattava proprio del prezioso Rolex Daytona, dal valore di 35euro. Dopo 16 anni, il prezioso orologio è così tornato nelle mani del legittimo proprietario. La titolare dello stand di orologeria e gioielli d’epoca, una 70enne originaria di Macerata, è stata denunciata per ricettazione.

Un episodio analogo era avvenuto nel 2015. Tre anni prima, dei ladri avevano rubato un Rolex da 30mila euro dall’abitazione del legittimo proprietario nel giugno 2012, a Induno Olona. L’orologio finisce poi nella disponibilità di almeno quattro rivenditori di Milano, Roma, Palermo e Messina. Quest’ultimo lo aveva promesso in vendita ad un cittadino di Catania, il quale prima di acquistarlo aveva chiesto che il prezioso venisse restaurato. Quando l’orologio é giunto al centro assistenza della Rolex di Milano da un controllo alla banca dati interna dell’azienda si è scoperto che era di provenienza furtiva e di conseguenza è scattato il sequestro e la successiva restituzione al legittimo proprietario. Denunciati i due autori della ricettazione: un cittadino italiano Z. D. di anni 77 anni di Montegrino Valtravaglia, già gestore di un Compro Oro in Varese, che lo ricevette da un albanese J.D., 31 anni, residente in Varese, con precedenti penali.