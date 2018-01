Si chiama Yevgeny Tikhonov, è un ragazzo di 26 anni ed è stato trovato morto, appeso a un palazzo. Il celebre climber russo era congelato: c’era ghiaccio intorno ai suoi piedi e aveva la testa bloccata, anche se le cause della sua morte sono un ancora misteriose e tutte da accertare. Sarà un'autopsia a stabilirle e non si può neppure escludere l'ipotesi che si sia trattato di un suicidio.

Ironia della sorte, Yevgeny Tikhonov era diventato famoso proprio per le sue arrampicate mozzafiato sui palazzi. Il 26enne è stato trovato a dodici metri di altezza, ormai privo di vita. Non si sa ancora se il suo era un tentativo di compiere una nuova impresa: l'edificio in cui è stato trovato morto era la sede di un dormitorio studentesco della cittadina siberiana di Kemerovo, e a trovare il suo giovane sarebbe stata una ragazzina. Secondo le autorità il cadavere era lì da diverso tempo, e in quella zona la temperatura di notte è scesa fino a 27 gradi sotto lo zero.

Molto noto in Russia, il ragazzo oltre ad arrampicarsi aveva lavorato alla ristrutturazione dei palazzi. L’edificio in cui ha perso la vita in questione non era altissimo e sembra strano che sia stato proprio lì che è avvenuto il decesso, dato che sui social è possibile assistere ad imprese ben più ardue di Tikhonov.